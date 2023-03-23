  • 25°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 18:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援

環球政治 18:14 2023/03/23

分享：

分享：

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）暫時無和平解決烏克蘭戰爭計劃，西方國家需要準備持續長期向烏克蘭提供軍事援助。

【俄烏戰爭】普京批援烏「核武」 貧鈾彈 英斥假消息 【下一頁】

斯托爾滕貝格指普京正發動「消耗戰」（war of attrition），批評對方無意尋求和平，反而計劃發起更多戰事。他指俄羅斯軍工生產增加，並向其他專制國家如北韓及伊朗等尋求取得更多武器。

卸任在即的斯托爾滕貝格希望，北約成員能夠在今年7月於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會時，一致同意國防開支需要最少佔本地生產總值（GDP）2%。

根據北約周二（21日）公布的年度報告中，成員國中只有美國﹑英國﹑波蘭﹑希臘及波羅的海（Baltic Sea）國家的國防開支佔GDP最少2%。斯托爾滕貝格明言，成員國需增加軍事開支，訂立更進取的軍事投資，逆轉俄羅斯的入侵。

斯托爾滕貝格表明，西方國家未來將需持續長時間軍事援助烏克蘭，供應武器及彈藥。他指現時北約的軍事消耗大於西方國家的生產水平，希望新軍事生產合約生效後會改善情況。

斯托爾滕貝格亦指出，勸阻中國向俄羅斯提供武器同樣重要。他稱中方作為協調者需要同樣理解烏克蘭的立場，並直接與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）交涉。斯托爾滕貝格雖歡迎任何調衝突的建議，惟批評中方仍未譴責俄國入侵。

威廉突訪波蘭 感謝英軍捍衛自由 【下一頁】

美國國防部發言人亦透露，美軍可能加快在秋天，向烏克蘭援助早前同意提供的31架美製的「M1艾布蘭」（M1 Abrams）主戰坦克。

國防部指將盡快提供與多數烏軍坦克一樣﹑柴油推動的M1艾布蘭坦克。消息人士表示，美軍或較原定援助時間表提前一年交付坦克。

此外，國際貨幣基金組織（IMF）宣布，經過數月以來商討，達成初步共識，同意為期4年的烏克蘭借貨計劃，提供約156億英鎊（約1,509億港元）資金。

IMF指計劃能在高度不確定性的環境下，維持烏克蘭經濟及財政穩定，恢復當地負債水平至可持續性，同時亦幫助烏克蘭戰後鋪路加入歐盟。但計劃仍有待IMF董事會商討，獲批准後才可以開始執行。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】岸田文雄將晤澤連斯基 G7領袖中最遲訪烏（第二版）
2023/03/21
【俄烏戰爭】岸田文雄將晤澤連斯基 G7領袖中最遲訪烏（第二版）
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
2023/03/21
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
2023/03/21
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
印度或延長燃油出口限制 料影響俄油入口
2023/03/20
印度或延長燃油出口限制 料影響俄油入口
【俄烏戰爭】普京即興改視察行程 烏批「重返犯罪現場的罪犯」
2023/03/20
【俄烏戰爭】普京即興改視察行程 烏批「重返犯罪現場的罪犯」

你可能感興趣

【俄烏戰爭】岸田文雄將晤澤連斯基 G7領袖中最遲訪烏（第二版）
17:23 2023/03/21
【俄烏戰爭】岸田文雄將晤澤連斯基 G7領袖中最遲訪烏（第二版）
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
12:12 2023/03/21
俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
10:35 2023/03/21
【俄烏戰爭】俄指美軍轟炸機飛近邊境 派戰機震懾
軍事 地緣政治 北約 俄羅斯 普京 戰爭 澤連斯基 烏克蘭 中國 國際貨幣基金組織

下一篇文章

荷里活編劇協會擬允用AI寫劇本 兩事需不影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國2月通脹回升至10.4% 兩項商品價格增長推動
英國2月通脹回升至10.4% 兩項商品價格增長推動
【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人
【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
芬蘭免費派機票請旅客 傳授幸福秘訣
芬蘭免費派機票請旅客 傳授幸福秘訣
哈里大爆濫藥史恐惹禍 或影響申請美國簽證
哈里大爆濫藥史恐惹禍 或影響申請美國簽證
俄版「Tinder詐騙王」涉呃300名女性 騙數千萬盧布後終落網
俄版「Tinder詐騙王」涉呃300名女性 騙數千萬盧布後終落網
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款