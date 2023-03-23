【俄鳥戰爭】北約秘書長指普京圖打消耗戰 籲西方準備長期軍援

北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）暫時無和平解決烏克蘭戰爭計劃，西方國家需要準備持續長期向烏克蘭提供軍事援助。

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斯托爾滕貝格指普京正發動「消耗戰」（war of attrition），批評對方無意尋求和平，反而計劃發起更多戰事。他指俄羅斯軍工生產增加，並向其他專制國家如北韓及伊朗等尋求取得更多武器。

卸任在即的斯托爾滕貝格希望，北約成員能夠在今年7月於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會時，一致同意國防開支需要最少佔本地生產總值（GDP）2%。

根據北約周二（21日）公布的年度報告中，成員國中只有美國﹑英國﹑波蘭﹑希臘及波羅的海（Baltic Sea）國家的國防開支佔GDP最少2%。斯托爾滕貝格明言，成員國需增加軍事開支，訂立更進取的軍事投資，逆轉俄羅斯的入侵。

斯托爾滕貝格表明，西方國家未來將需持續長時間軍事援助烏克蘭，供應武器及彈藥。他指現時北約的軍事消耗大於西方國家的生產水平，希望新軍事生產合約生效後會改善情況。

斯托爾滕貝格亦指出，勸阻中國向俄羅斯提供武器同樣重要。他稱中方作為協調者需要同樣理解烏克蘭的立場，並直接與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）交涉。斯托爾滕貝格雖歡迎任何調衝突的建議，惟批評中方仍未譴責俄國入侵。

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美國國防部發言人亦透露，美軍可能加快在秋天，向烏克蘭援助早前同意提供的31架美製的「M1艾布蘭」（M1 Abrams）主戰坦克。

國防部指將盡快提供與多數烏軍坦克一樣﹑柴油推動的M1艾布蘭坦克。消息人士表示，美軍或較原定援助時間表提前一年交付坦克。

此外，國際貨幣基金組織（IMF）宣布，經過數月以來商討，達成初步共識，同意為期4年的烏克蘭借貨計劃，提供約156億英鎊（約1,509億港元）資金。

IMF指計劃能在高度不確定性的環境下，維持烏克蘭經濟及財政穩定，恢復當地負債水平至可持續性，同時亦幫助烏克蘭戰後鋪路加入歐盟。但計劃仍有待IMF董事會商討，獲批准後才可以開始執行。

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責任編輯：吳漢培