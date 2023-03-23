【業績｜零售】利亞零售末期息派5仙　全年少賺16%

▲ 【業績|零售】利亞零售全年少賺16% 末期息派5仙

利亞零售 （00831） 公布去年業績，連同已終止經營業務純利按年跌15.6%至6778.5萬元，收入按年增7%至14.6億元。末期息每股派5仙，全年派息維持7仙，現價股息率約8.2厘。

店鋪數目方面，聖安娜餅店按年增17間，至153間；香港特許經營眼鏡店Zoff按年增1間，至14間。

集團回顧去年為對零售業最具破壞力的一年，上半年受第五波新冠疫情影響，以及大灣區市場消費氣氛持續低迷，全年銷售額僅錄適度增長。

利亞零售對今年前景審慎樂觀，目標於收益及盈利實現雙位數增長，並於香港及大灣區核心市場進一步拓展網絡。

利亞零售前行政總裁楊立彬同日宣布，將於繼任人獲委任後辭任，繼續留任董事。據悉集團已物色合適人選，正敲定聘用條件。

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記者：宋佩恩