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【富豪排名】胡潤富豪榜2023 馬斯克失全球首富位置 農夫山泉董事長蟬聯中國首富

理財智慧 20:02 2023/03/23

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胡潤富豪榜最新一期榜單出爐，今年榜單有445人落榜，是歷年來落榜人數最多的一次，中國最多，229人（佔51%），其次是美國44人，之後則是印度40人。而在富豪數量方面，中國是世界上已知十億美金企業家最多的國家，比美國多40%。

【英國經濟】 英國消費者價格指數按月升0.3％至10.4% 預計英國央行周四再加息【下一頁

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
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在全球首富方面，由於特斯拉市值下跌，現年52歲的馬斯克（Elon Musk）退居第二富豪，而LVMH執行長Bernard Arnault以至1.35萬億元成為第一位。而中國富豪方面，69歲的農夫山泉董事長鍾睒睒身家跌4%至4,650億元，蟬聯中國首富，全球排名保持第15位。騰訊主席馬化騰身家下降25%至2,600億元，位列中國第二，全球第排名31位。香港首富李嘉誠及其家族財富下降6%，至2,100億元，與拼多多創始人黃崢並列中國第五。

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

此外，紐約亦取代上海，成為十億美金企業家最喜歡居住的第二大城市，北京則仍然保持第一位。只有米蘭、首爾和曼谷的十億美金企業家人數在過去一年有所增加，分別增加了6位、3位和2位。

【職場趣聞】 公司/老細做咩嘢會令你即刻搵工或辭職？ 呢種老細係極品 !【下一頁

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撰文：鄭日棱

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經濟 富豪 馬化騰 馬斯克 李嘉誠 中國

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