【瑞信危機】瑞銀會展高談藝術　瑞信金鐘低調論壇、外電：氣氛如葬禮

在瑞士政府促成下，瑞銀集團（UBS）落實收購瑞信（CS），遠在地球另一邊的香港，瑞銀、瑞信湊巧同一星期主辦大型活動。瑞銀如常冠名贊助會展舉行的Art Basel招待該行富裕客戶之際，瑞信在金鐘酒店舉行的投資論壇則低調舉行，外電引述出席瑞信論壇氣氛如參與葬禮。

瑞銀贊助Art Basel 部分展品

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

瑞信一連三日在港舉行的亞洲投資論壇如常舉行 惟CEO不會出席 取消所有傳媒採訪環節，可見【下一頁】

瑞信信心危機惡化前，瑞銀集團、瑞信都原訂安排總裁級高層公開參與兩場香港舉行的盛事，包括瑞信董事長和行政總裁。

在世紀交易之下，兩大金融集團都盡量保持低調，未有公開與傳媒會面，但巧合時點難免令人比較兩個場合。

彭博引述參與瑞信投資論壇的投資者，形容場外裝飾用上白花，銀行家們在為自己下一份工作傷腦筋，客戶則表達慰問之意，形容活動如同一場葬禮。不過，都有客戶讚揚瑞信現場工作人員專業如一，令其印象深刻。

瑞信投資論壇是該行在香港的旗艦年度活動，今年主題為「擁抱新格局（Embracing Reality）」，吸引逾2000人參與。

Art Basel 則於3月22日至27日舉行。本周香港同時舉行全球央行參與的巴塞爾委員會會議。

相關文章：

【瑞信危機】亞洲銀行傳暫緩發行AT1債券、涉星港日 瑞士監管機構FINMA：瑞信接受政府援助合乎撇賬條件

【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？ 內媒引述銀行界：沒覺特別多

【SVB】金管局下周舉行巴塞爾委員會會議 阮國恒：料會上觸及討論矽谷銀行事件

編輯：麥德銘