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【業績│內房股】瑞安房地產去年少賺45%　末期息削24%至6.4仙　現價股息率仍達10厘

股市 17:04 2023/03/23

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瑞安房地產去年少賺45%　末期息削24%至6.4仙

瑞安房地產 （00272） 去年純利按年跌45%至9.1億元（人民幣，下同），擬派末期息6.4港仙，按年跌23.8%，全年股息合共10港仙，按年跌16.7%。瑞安房地產全日無升跌，收報1港元，現價股息率10厘。

期內，收入按年跌11%至155.7億元，部分受累住宅單位之施工及交付延誤的拖累。合約物業銷售額按年減少10%至272.2億元。截至去年底止，集團已鎖定 的銷售總額為409億元，將於2023財年及以後交付並予確認。

商業物業組合方面，受到向租戶提供的租金減免影響，去年租金及相關收入按年減少4%至28億元。

截至去年底止，淨資產負債率為45%，按年升15個百分點。現金及銀行存款維持穩定，達133.68億元。

土儲方面，截至去年底，集團土地儲備的總建築面積為930萬平方米，包括680萬平方米的可供出租及可供 銷售面積，及250萬平方米的會所、停車場和其他設施。

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編輯：袁諾曦

瑞安 港股 瑞安房地產（00272）
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