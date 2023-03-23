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廿四孝父母豪擲2,360萬　購維港頌三房贈愛兒入住

股樓投資 17:22 2023/03/23

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不少父母趁樓價仍未大幅回升前，買樓贈予子女。利嘉閣地產李家成說，北角維港頌6座高層A室，實用面積約873平方呎，三房套連儲物室間隔，日前以2,360萬元易手，實用呎價約27,033元。

李家成說，客人原本居於九龍區，一直對港島區物業感興趣，但未找到合心水的單位。及至近期，在網上平台發現上述樓盤，見單位內櫳四正，裝修新淨，加上認為港島物業比九龍更保值，所以聯絡代理睇樓，睇樓後馬上以2,360萬購入單位，打算給兒子入住。

資料顯示，原業主2017年以約2,500萬元一手向發展商購入上址，持貨約6年，現轉手帳面虧蝕約140萬元，而維港頌現時放盤量約28個，入場費約1,050萬元起。

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撰文 : 黃卓賢

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