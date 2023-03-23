美聯儲宣布加息0.25厘 滙豐恒生最優惠利率不變 一文看清港銀動態

美國聯儲局周四（23日）凌晨宣布今年第2次議息結果，公開市場委員會成員一致通過加息0.25厘，聯邦基金利率加至4.75至5厘，符合市場預期。委員會在議息聲明內指，要達到把通脹率降至2%的目標，意味聯儲局相信續須繼續加息，經過上周的銀行危機之後，官員相信年底息率仍只保持5至5.25厘的水平，意味聯儲局再加息一次就會停止再加。

金融管理局周四宣布，基本利率上調25基點至5.25厘，即時生效。有關調整因應美國3月22日調高聯邦基金利率的目標區間25基點而作出。



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美國聯儲局再加息，但本港銀行未有上調最優惠利率。



滙豐銀行（00005）有限公司宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前5.625%的水平。滙豐對上一次於2022 年12月16日調整最優惠利率，當時加息25點子。



同時 ，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變：



另外，滙豐給予全面理財總值達100 萬港元及以上的額外年利率維持0.001%。

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恒生銀行（00011）宣布，該行的港元最優惠年利率維持於5.625%。



同時，恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持不變：



倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣100萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為0.001%。



渣打銀行（香港）有限公司宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變於年息5.875%。 港元儲蓄戶口利率亦維持不變。



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責任編輯：陳詠妍