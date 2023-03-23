▲ 【香港經濟】香港2月消費物價按年升1.7%、今年首2個月升2.1% 政府發言人：未來通脹總體或面對一些上升壓力

政府統計處公布，香港2月份整體消費物價按年升1.7%，升幅較1月的2.4%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，2月份綜合消費物價指數按年升幅（即基本通脹率）同為1.7%，主要是由於2022年同期基本食品價格上升導致基數較高，按年下跌0.6%。

公用事業價格仍升兩成

按類別而言，電力、燃氣及水的價格升20.7%、煙酒升14%、衣履升5.5%、外出用膳及外賣升4.3%、雜項服務升1.8%、雜項物品升0.7%、交通升0.4%。

政府發言人指，每年首兩個月的消費物價一般會受農曆新年時間的影響而較為波動，由於今年農曆新年在1月底，而去年則在2月初，因此今年1月份和2月份數字的按年比較可能會受到某程度的影響。以2023年首兩個月合併計算以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數按年升2.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅亦為2.1%。

外圍價格壓力料隨通脹回落而緩和

政府發言人表示，基本消費物價通脹率維持溫和，未來通脹總體上可能面對一些上升壓力，但短期應會保持溫和。其中，本地成本壓力或隨經濟活動復常而上升，外圍價格壓力在一段時間內維持顯著，惟預料會隨着主要經濟體通脹回落而略為緩和。

另外，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2月止的三個月的平均每月升幅為0.2%、0.1%及0.2%，而截至1月止的三個月的相應升幅則為0.4%、0.4%及0.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，2月份相應的升幅為0.2%、0.1%及0.2%。

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記者：宋佩恩