  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞信危機】亞洲銀行傳暫緩發行AT1債券、涉星港日　瑞士監管機構FINMA：瑞信接受政府援助合乎撇賬條件

股市 16:47 2023/03/23

分享：

分享：

亞洲銀行傳暫緩發行AT1債券、涉星港日　瑞士監管機構FINMA：瑞信接受政府援助合乎撇賬條件

瑞信被瑞銀收購後，瑞信約160億元瑞郎額外一級資本（AT1）債券被完全撇賬，動搖市場對AT1債券的信心，影響甚至延伸至亞洲。據外媒引述消息人士指，有新加坡、香港及日本的大型主要銀行暫緩新的AT1債券交易， 直至市場情況回穩。

消息指，銀行現時可能要調整條款或是暫停發行AT1，這視乎瑞士銀行事件對投資者情緒的損害程度。有債券交易員指，香港發行新AT1債券的管道現時清空，直至今年下半年，可能都未必會重啟。據指，至少一間新加坡銀行已暫停發行AT1債券。

有一個在中國有大量業務的香港財富管理經理形容，全球AT1債券市場在短期內猶如「死了（dead）」。 任何計劃發行新AT1債券的銀行都必須提供高得離譜的溢價，才有希望在此之後吸引投資者。

然而，野村亞洲信貸部門分析師主管 Nicholas Yap 表示，亞洲銀行沒有必要以如此高的收益率水平發行債券，但他估計當市場企穩時，基本面更強勁的銀行將重新發行AT1債券。

FINMA：瑞信接受政府援助合乎AT1債券撇賬條件

另外，瑞士監管機構FINMA捍衛將瑞信160億瑞郎元AT1債券面值撇賬至零的決定，表示根據瑞信發行AT1債券的合約，當瑞信上周在聯邦政府的支持下從瑞士央行獲得貸款，就意味著已經滿足撇賬的條件。

根據巴塞爾資本協定III框架，當銀行倒閉時，賠償次序為AT1債券持有人置於股票投資者之上。據指，目前AT1債券持有人正研究對FINMA的決定提出起訴。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多

【瑞信危機】金管局：銀行股東應先於AT1債券持有人承受損失

【瑞信危機】花旗：瑞信問題或引發亞洲銀行對AT1債券重新訂價　小型銀行再融資難度恐增加

編輯：袁諾曦

香港 股票
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績│內房股】瑞安房地產去年少賺45%　末期息削24%至6.4仙　現價股息率仍達10厘

下一篇文章

【最優惠利率】滙豐恒生最優惠利率（P）維持5.625厘不變、渣打P維持5.875厘　經絡：本港加息周期近尾聲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】騰訊、美團升逾8%　聯想升11%　恒指升458點重上二萬關、收復250天綫（不斷更新）
【港股市況】騰訊、美團升逾8%　聯想升11%　恒指升458點重上二萬關、收復250天綫（不斷更新）
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【美股期貨】道指期貨升132點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升132點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款