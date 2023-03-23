【瑞信危機】亞洲銀行傳暫緩發行AT1債券、涉星港日　瑞士監管機構FINMA：瑞信接受政府援助合乎撇賬條件

▲ 亞洲銀行傳暫緩發行AT1債券、涉星港日 瑞士監管機構FINMA：瑞信接受政府援助合乎撇賬條件

瑞信被瑞銀收購後，瑞信約160億元瑞郎額外一級資本（AT1）債券被完全撇賬，動搖市場對AT1債券的信心，影響甚至延伸至亞洲。據外媒引述消息人士指，有新加坡、香港及日本的大型主要銀行暫緩新的AT1債券交易， 直至市場情況回穩。

消息指，銀行現時可能要調整條款或是暫停發行AT1，這視乎瑞士銀行事件對投資者情緒的損害程度。有債券交易員指，香港發行新AT1債券的管道現時清空，直至今年下半年，可能都未必會重啟。據指，至少一間新加坡銀行已暫停發行AT1債券。

有一個在中國有大量業務的香港財富管理經理形容，全球AT1債券市場在短期內猶如「死了（dead）」。 任何計劃發行新AT1債券的銀行都必須提供高得離譜的溢價，才有希望在此之後吸引投資者。

然而，野村亞洲信貸部門分析師主管 Nicholas Yap 表示，亞洲銀行沒有必要以如此高的收益率水平發行債券，但他估計當市場企穩時，基本面更強勁的銀行將重新發行AT1債券。

FINMA：瑞信接受政府援助合乎AT1債券撇賬條件

另外，瑞士監管機構FINMA捍衛將瑞信160億瑞郎元AT1債券面值撇賬至零的決定，表示根據瑞信發行AT1債券的合約，當瑞信上周在聯邦政府的支持下從瑞士央行獲得貸款，就意味著已經滿足撇賬的條件。



根據巴塞爾資本協定III框架，當銀行倒閉時，賠償次序為AT1債券持有人置於股票投資者之上。據指，目前AT1債券持有人正研究對FINMA的決定提出起訴。

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編輯：袁諾曦