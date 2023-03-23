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聯儲局如期加息0.25% 市場料其他央行一同加息

環球政經 16:37 2023/03/23

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美元在周四（23日）七週低點附近承壓，此前美國聯邦儲備局FED發出了接近於叫停加息的聲音，市場認為加息已大致結束。

聯儲局如期將基準基金利率上調25個基點，但放棄了關於需要 「持續加息 」的措辭，轉而支持 「一些額外的 」加息，因為它在觀察銀行的信心搖擺如何影響經濟。
 

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
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而歐洲市場則認為還需要增加50個基點左右。這一差距使歐元飆升，周三（22日）觸及約1.09美元的七周高點，並在亞洲時段接近約1.09美元。

英鎊也在七周高點附近徘徊，因為英國通脹率意外上升，達到令人瞠目結舌的10.4%，給英國央行在當天晚些時候的會議上加息並發出鷹派聲音帶來了壓力。市場認為英國央行將加息25個基點。 

比特幣BTC周三（22日）下跌3%至27,360美元，在美國證券交易委員會對加密貨幣促銷的一系列訴訟打壓後，週四被維持在接近水平的位置。

 

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責任編輯：張瑋婷

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