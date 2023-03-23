荷里活編劇協會擬允用AI寫劇本 兩事需不影響

美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）據報建議，可以使用ChatGPT等人工智能（AI）工具撰寫劇本，更無需給予AI編劇身份或分版權費。製片公司亦能將AI生成的劇本交於編劇重寫或潤色，編劇仍會被視為劇本的主要創作人。

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WGA提議將AI定義為一種工具，如同鉛筆而非編劇。提議旨在讓編劇從AI技術中受惠，而不會令編劇與AI軟件製造商產生版權糾紛。但對於AI在完全無旁人協助下完成劇本創作的情況，WGA提議則未有提及。

WGA認為，AI生成的材料不會被視為「文學素材」（literary material），即如故事情節、角色對話等創作內容，但亦不會視為「原始素材」（source material），即以小說、戲劇及雜誌等為基礎創作的內容。

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外媒《Variety》引述3位消息人士報道，WGA已在周一（20日）與電影及電視製片人聯盟（Alliance of Motion Picture and Television Producer，AMPTP）首次談判，商討相關方案。

目前尚未清楚AMPTP是否接受方案，據報由於技術仍在不斷進步，雙方立場皆不願讓步。WGA或在未來2周內繼續協商，然後向成員報告取得進展，不排除未來或將舉行罷工。據報雙方的合約將於5月1日屆滿。

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責任編輯：李俊儀