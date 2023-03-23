  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荷里活編劇協會擬允用AI寫劇本 兩事需不影響

環球社會熱點 17:42 2023/03/23

分享：

分享：

美國編劇工會（Writers Guild of America，WGA）據報建議，可以使用ChatGPT等人工智能（AI）工具撰寫劇本，更無需給予AI編劇身份或分版權費。製片公司亦能將AI生成的劇本交於編劇重寫或潤色，編劇仍會被視為劇本的主要創作人。

「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」 【下一頁】

WGA提議將AI定義為一種工具，如同鉛筆而非編劇。提議旨在讓編劇從AI技術中受惠，而不會令編劇與AI軟件製造商產生版權糾紛。但對於AI在完全無旁人協助下完成劇本創作的情況，WGA提議則未有提及。

WGA認為，AI生成的材料不會被視為「文學素材」（literary material），即如故事情節、角色對話等創作內容，但亦不會視為「原始素材」（source material），即以小說、戲劇及雜誌等為基礎創作的內容。

比爾蓋茨大讚AI 「數十年最重要技術進步」 【下一頁】

外媒《Variety》引述3位消息人士報道，WGA已在周一（20日）與電影及電視製片人聯盟（Alliance of Motion Picture and Television Producer，AMPTP）首次談判，商討相關方案。

目前尚未清楚AMPTP是否接受方案，據報由於技術仍在不斷進步，雙方立場皆不願讓步。WGA或在未來2周內繼續協商，然後向成員報告取得進展，不排除未來或將舉行罷工。據報雙方的合約將於5月1日屆滿。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
今日
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
比爾蓋茨大讚AI 「數十年最重要技術進步」
2023/03/22
比爾蓋茨大讚AI 「數十年最重要技術進步」
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
2023/03/22
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【GPT-4】 升級版ChatGPT考試拎高分 獲醫學專家力讚
2023/03/16
【GPT-4】 升級版ChatGPT考試拎高分 獲醫學專家力讚
升級版「GPT-4」出爐 OpenAI稱更聰明更準確
2023/03/15
升級版「GPT-4」出爐 OpenAI稱更聰明更準確

你可能感興趣

「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
今日 15:05
「侵粉」不滿AI生成被捕圖 「特朗普先唔會逃跑」
比爾蓋茨大讚AI 「數十年最重要技術進步」
11:31 2023/03/22
比爾蓋茨大讚AI 「數十年最重要技術進步」
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
09:05 2023/03/22
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
人工智能 編劇 娛樂業界組織 美國 荷里活 編輯 娛樂行業

下一篇文章

南韓擬30歲前生3個免兵役 近6成年輕人撐婚後唔生仔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

哈里大爆濫藥史恐惹禍 或影響申請美國簽證
哈里大爆濫藥史恐惹禍 或影響申請美國簽證
俄版「Tinder詐騙王」涉呃300名女性 騙數千萬盧布後終落網
俄版「Tinder詐騙王」涉呃300名女性 騙數千萬盧布後終落網
【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人
【英國王室】威廉3子女料出席加冕禮 名單獨缺兩家人
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
【ChatGPT】難取代15大職業 高學歷反更易失業
英國2月通脹回升至10.4% 兩項商品價格增長推動
英國2月通脹回升至10.4% 兩項商品價格增長推動
芬蘭免費派機票請旅客 傳授幸福秘訣
芬蘭免費派機票請旅客 傳授幸福秘訣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款