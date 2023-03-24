【業績│電訊股】中移動跌1% 　去年多賺8%、料今年移動ARPU續升　末期息減9%至2.21元

▲ 【業績│電訊股】中移動去年多賺8%、EBITDA增長6% 末期息減9%至2.21元、股息率6.9厘

中移動 （00941） 去年純利增長8%至1255億元（人民幣，下同），EBITDA按年增長5.8%至3,292億元，EBITDA佔通信服務收入比為40.5%。中移動末期息減少9.1%至2.21港元，全年派息4.41港元，按年增長8.6%。

中移動周五（24日）早段跌1%，報62.7元計，現價股息率約7厘。

目標今年5G客戶淨增1.3億 資本開支回落

中移動首席執行官董昕表示，2023年目標收入、利潤持續良好增長，期望個人5G客戶淨增1.3億，家庭寬帶（即寬頻）客戶淨增1800萬，移動及家庭客戶綜合ARPU同錄穩健增長。此外，董昕透露，今年冀政企市場客戶淨增300萬，與新興市場收入規模同樣快速增長。

去年中移動資本開支1852億元，今年目標則為1832億元，當中5G項目涉830億元，按年少14.9%。董事長楊杰稱，5G投資已進入平穩期，未來兩至三年會繼續下降，去年資本開支佔收入比重為22.8%，按年跌1.6個百分點，預計相關佔比在2024年降至20%以下。

非常重視市場價值管理 無分拆咪咕上市

中移動重申2023年派息比率達7成以上，對於會否有其他舉措釋放價值，財務總監李榮董稱，公司非常重視市場價值管理，會繼續轉型及重塑業務，冀帶來價值重估，今年考慮市況、監管及自身情況，會悉時、悉機公布回購訊息。

中移動早年曾傳出擬分拆旗下數字內容業務咪咕上市，楊杰稱，對任何分拆持開放態度，前提是對相關業務有利，可充分釋放價值，認為現時咪咕仍快速成長，與其他業務協同性及規模效應強勁，故現時無分拆計劃。

▲ 左起： 李榮菙（執行蕫事兼財務總監）/ 簡勤（副總經理）/ 楊杰（執行董事兼董事長）/ 蕫昕（執行董事兼首席執行官）/ 趙大春（副總經理）/ 林宇翔攝

數字化轉型收入佔比提高 或迎價值重估

作為中字頭的中移動自去年11月起股價向好，楊杰稱，市場多種因素影響股價，包括公司業績、帶否為股東帶來價值等，估計目前市場確實看好中移動。楊杰又稱，數字經濟將成為未來主要經濟形態，去年中移動數字化轉型收入2076億元，佔營收4分之1，預期十四五末（即約2025年），佔比將提高到3分之1，而市場對電訊商傳統估值模式已不準確，未來或迎來價值重估。

去年中移動按權益法的投資收益下跌7.8%，副總經理簡勤解釋，主要是反映浦發銀行貢獻收益減少，以及此前處置資產產生基數效應，強調無意沽出浦發銀行，認為與對方具協同效應。

移動ARPU增長0.4%至49人幣

中移動去年營運收入增長10.5%至9,373億元；通信服務收入增8.1%至8,121億元，數字化轉型收入增30.3%至2,076億元，佔通信服務收入達25.6%；移動雲收入增長108.1%至503億元。

移動客戶數為9.75億戶，其中5G套餐客戶數為6.14億戶，淨增2.27億戶；移動ARPU按年增長0.4%，達49.0元；有綫寬帶客戶數為2.72億戶，其中家庭寬帶用戶2.44億戶；家庭客户綜合ARPU增長5.8%，達42.1元。

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編輯：陳韻妍、李哲毅