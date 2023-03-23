▲ 【業績│電訊股】中移動去年多賺8%、EBITDA增長6% 末期息減9%至2.21元、股息率6.9厘

中移動 （00941） 去年純利增長8%至1255億元（人民幣，下同），EBITDA按年增長5.8%至3,292億元，EBITDA佔通信服務收入比為40.5%。中移動末期息減少9.1%至2.21港元，全年派息4.41港元，按年增長8.6%。

以中移動周四收報63.6元計，現價股息率約6.9厘。

移動ARPU增長0.4%至49人幣

中移動去年營運收入增長10.5%至9,373億元；通信服務收入增8.1%至8,121億元，數字化轉型收入增30.3%至2,076億元，佔通信服務收入達25.6%；移動雲收入增長108.1%至503億元。

移動客戶數為9.75億戶，其中5G套餐客戶數為6.14億戶，淨增2.27億戶；移動ARPU按年增長0.4%，達49.0元；有綫寬帶客戶數為2.72億戶，其中家庭寬帶用戶2.44億戶；家庭客户綜合ARPU增長5.8%，達42.1元。

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編輯：陳韻妍