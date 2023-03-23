南韓擬30歲前生3個免兵役 近6成年輕人撐婚後唔生仔

南韓政府為對抗低生育率，據悉將推出新政策，允許30歲前育有3名或以上子女的男性可豁免服兵役，同時亦會提供每月育兒津貼。但最新調查發現，接近6成南韓年輕民眾認為，婚後可以示生育小朋友。

南韓人「晚生貴子」 坐月中心平均加價27% 最貴要23萬元 【下一頁】

《朝鮮日報》周三（22日）報稱，執政黨人士透露政府正審視計劃，打算讓30歲前肯有3名或以上子女的男性免除強制兵役。

政府亦有意向當地家庭提供，每月100萬韓圜（約6,124港元）的每名0至18歲子女相關津貼。如方案最終實行，一名兒童至18歲為止家庭將獲合計2億韓圜津貼（約122.4萬港元）。

惟有政府官員表明，方案非最終版本，各方仍就刺激生育率提供政策意見，政府同時亦正評該意見。

29歲韓女偽造出世紙扮高中生 上堂4日校方先揭穿 【下一頁】

南韓統計廳周四（23日）公布的《2022年南韓社會指標》顯示，半數南韓人認為一生可以不結婚，10至29歲人士更多達6成人認為婚後不必生小朋友。

數據指65.3%受訪者認為婚後應該要生育小朋友，但10歲至19歲及20歲至29歲受訪者中，只有41.1%及44%認為婚後應該生小朋友。30歲至39歲受訪者中，亦僅得54.7%認同婚後有必要生育子女。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培