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Citi CEO弗雷澤：對美國銀行有信心 瑞信下場不感驚訝

環球政經 18:29 2023/03/22

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在一系列銀行倒閉事件震驚了全球投資者後，美國花旗集團Citigroup （C）首席執行官弗雷澤Jane Fraser周三（22日）表示對美國銀行有信心，她認為：「銀行系統相當健全，大型和區域性銀行的資本充足。」

弗雷澤更指，這不是一場信貸危機。只是一個少數銀行有一些問題的情況，最好確保他們把它扼殺在萌芽狀態。

同場加映﹕【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

花旗是美國第四大貸款機構，是上周向First Republic Bank第一信貨銀行伸出援手的11家大型銀行之一，以幫助其爭取重組的時間。弗雷澤說，雖然花旗銀行對收購第一共和銀行不感興趣，但它向該銀行捐助了50億美元，以示信任，並期望得到回報。

弗雷澤又稱瑞銀集團（UBSG）收購瑞士信貨（CS）的行動並不令人驚訝，「我不認為有人會因為瑞士信貸最終落得如此下場而跌破眼鏡，這其實是一個時間問題。長期以來，它一直是一個有問題的機構。」

【比亞迪 1211】據報比亞迪推出智能手錶 預計4月上市【見下頁

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記者：張瑋婷

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