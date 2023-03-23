  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯儲局如期加息0.25厘　緊縮週期或提早結束

宏觀解讀 16:24 2023/03/23

分享：

分享：

儘管過去兩週歐美金融市場及銀行體系出現巨震，美國聯儲局堅持如期加息25基點至4.75%至5%，為2007年以來最高水平。然而，會後聲明及利率指引均暗示加息周期或提早完結。首先，聯儲局預期年底利率將升至5.125%，與上次12月時預測不變，亦與現時政策利率水平相若。第二，會後聲明的用字出現較大變化，包括刪除將持續加息以遏制通脹壓力，以及認為最近金融市場波動很可能減慢經濟活動及降低通脹壓力。假如通脹未有出現掉頭回升跡象，本次加息或者已是本輪緊縮週期的最後一次加息。

聯儲局加息後，市場憧憬美國加息周期完結美元遭沽售，美債息亦回落。在此背景下，資金重新青睞亞洲市場及中國投資。與歐美市場相比，中國經濟增長前景及金融市場穩定可以看高一線，儘管外部需求疲弱，中國經濟重開將直接利好經濟復甦，消費反彈動力較為穩定。歐美金融市場的震蕩對中國市場的影響相對較小，亦有助推動人民幣升值。

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 銀行業危機四伏陰霾仍在　人行預先降準未雨綢繆
2023/03/21
銀行業危機四伏陰霾仍在　人行預先降準未雨綢繆
外幣滙穗 - 瑞信獲瑞士央行雪中送炭　金融資本市場風起雲湧
2023/03/16
瑞信獲瑞士央行雪中送炭　金融資本市場風起雲湧
外幣滙穗 - 矽谷銀行事件掀骨牌效應　聯儲局左右為難進退維谷
2023/03/15
矽谷銀行事件掀骨牌效應　聯儲局左右為難進退維谷
外幣滙穗 - 聯儲局數據支持下鷹擊長空　中國金融監管行將改頭換面
2023/03/10
聯儲局數據支持下鷹擊長空　中國金融監管行將改頭換面
外幣滙穗 - 中國增長目標謹慎　金融風險備受關注
2023/03/07
中國增長目標謹慎　金融風險備受關注
外滙 人民幣
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【停牌】凌雄科技中途停牌　停牌前曾跌三成

下一篇文章

【美國加息】市場料聯儲局5月再加息0.25厘　尚渤投資：料聯儲局年底開始掉頭減息　一文看清財金界評論（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】騰訊、美團升逾8%　聯想升11%　恒指升458點重上二萬關、收復250天綫（不斷更新）
【港股市況】騰訊、美團升逾8%　聯想升11%　恒指升458點重上二萬關、收復250天綫（不斷更新）
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【美股期貨】道指期貨升132點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升132點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款