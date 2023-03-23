聯儲局如期加息0.25厘　緊縮週期或提早結束

儘管過去兩週歐美金融市場及銀行體系出現巨震，美國聯儲局堅持如期加息25基點至4.75%至5%，為2007年以來最高水平。然而，會後聲明及利率指引均暗示加息周期或提早完結。首先，聯儲局預期年底利率將升至5.125%，與上次12月時預測不變，亦與現時政策利率水平相若。第二，會後聲明的用字出現較大變化，包括刪除將持續加息以遏制通脹壓力，以及認為最近金融市場波動很可能減慢經濟活動及降低通脹壓力。假如通脹未有出現掉頭回升跡象，本次加息或者已是本輪緊縮週期的最後一次加息。

聯儲局加息後，市場憧憬美國加息周期完結美元遭沽售，美債息亦回落。在此背景下，資金重新青睞亞洲市場及中國投資。與歐美市場相比，中國經濟增長前景及金融市場穩定可以看高一線，儘管外部需求疲弱，中國經濟重開將直接利好經濟復甦，消費反彈動力較為穩定。歐美金融市場的震蕩對中國市場的影響相對較小，亦有助推動人民幣升值。

責任編輯︰梁浩碩

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