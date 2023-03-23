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【微軟訪問】微軟香港開放企業級GPT功能　逾8成客戶積極考慮使用AI方案

新經濟追蹤 16:15 2023/03/23

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微軟香港開放企業級GPT功能，並指逾8成客戶已積極考慮使用AI方案。圖左為微軟香港區域科技長許遵發、右為微軟香港及澳門總經理陳珊珊。

微軟（Microsoft，美：MSFT）早年投資OpenAI，並直接受惠於ChatGPT引發新一輪人工智能（AI）熱潮。微軟陸續在全球推出企業級GPT功能，包括最新在香港推出Azure OpenAI服務，以至在現有雲服務引入「Copilot」輔助功能。微軟表示，逾8成現有香港企業客戶已積極探討使用AI為基礎的服務。

ChatGPT推出兩個半月間，全球活躍用戶便逾1億戶，並展示內容生成式AI的潛力。微軟為OpenAI的早期股東，並快速宣布在旗下服務引入相關的技術。

微軟香港及澳門區總經理陳珊珊接受本報訪問稱，AI已無處不在，愈早開始應用愈早受惠，企業應視AI為人類副手，並抱增長思維（growth mindset）邊學邊用，而不是等待認識透徹才應用。

微軟：4月1日在香港Azure OpenAI開通GPT-4

陳珊珊認為，企業客戶若未有頭緒如何將AI技術整合在工作流程，可從Word、Excel以至CRM（客戶關係管理）等泛用商用軟件體驗AI輔助能力。微軟最新已在Microsoft 365 、Dynamic 365以至編程GitHub引入「Copilot」，加快員工產出文件、PowerPoint以至編碼。她續指，企業應視AI可帶來全新工作模式，而不止是繼續現行工作。

在Azure OpenAI服務上，微軟可向香港企業除了提供GPT3.5、ChatGPT等通用AI能力，也有將自然語言變換成編程的Codex、生成多媒體的DALL.E2模型。微軟稱，4月1日會正式開通GPT4技術。

相對ChatGPT同時面向消費者、企業不同，微軟香港區域科技長許遵發稱，企業級服務可按客戶自家的數據庫提供特製解決方案，例如協助他們設計回應投訴機制、金融機構開戶、開發應用程式（App），數據更新速度可遠高於ChatGPT，並同時確保企業用戶的數據庫安全。

據微軟介紹，虛擬銀行Livi Bank正考慮運用其AI產品在商業應用場景。

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