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藍田KOKO MARE一房折實593.7萬起　會德豐黃光耀：延續「市區爆數價」

股樓投資 16:21 2023/03/23

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由會德豐地產發展、鄰近藍田地鐵站的KOKO MARE首張價單登場，涉及98伙，折實價由593.7萬元起，折實平均呎價則約18,330元，全數單位低於1,000萬元。發展商於周六（25日）收票及開放展銷廳。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀說，KOKO MARE首張價單單位全數位於第8座，考慮到座向、觀景等因素，屬原價推售，最快下周公布銷售安排，料短期內開售。 

KOKO MARE首張價單涉98伙，提供一房至兩房戶型，其中一房佔9伙、兩房佔89伙，實用面積334平方呎至520平方呎，價單定價由674.6萬元起，至最貴1,055.8萬元，價單呎價則約19,317至25,977元。發展商提供4種付款辦法，最高折扣率為樓價12%，折實價由593.7萬元起，至最貴929.2萬元，折實呎價約17,000至22,859元。 

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中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，發展商上月推出的KOKO ROSSO銷情理想，目前仍有逾2,000名向隅客，考慮到今次KOKO MARE首批單位價錢與KOKO ROSSO相若，料可「一Q清枱」。  

延伸閲讀【多圖】KOKO ROSSO示位陪你睇 雪山木屋設計概念展簡約清新【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

KOKO MARE 一手市場 會德豐地產 藍田 私人屋苑

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