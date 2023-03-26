  • 21°C
香港時間 : 2023326日 (週日) 08:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湯文亮：現可否買樓收租

名人薈萃 08:00 2023/03/26

分享：

分享：

有老友非常看好香港樓市，還說看遍全世界，買樓收租香港最好，就算一個女人買樓收租都不怕租客不交租，亦不怕租客霸佔單位，租約到期都不交還給業主，只要告上法庭，一定可以收樓，租客還要賠償一切損失，所以，老友說，如果積蓄足夠的話，一定會在香港買樓收租。

同場加映：【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

印花稅壓租盤供應

老友經過一番計算後，認為政府收取買第二個住宅單位的香港人15%額外印花稅（Special Stamp Duty，SSD），無形中叫香港人不要買樓收租。
沒有人買樓收租，租盤供應自然短缺，結果是租金上升。如果不是要付15%印花稅，一定會有很多人買樓收租，現在當然要考慮清楚。要不是近日發生一宗兇殺案，相信不少業主會「借人頭」買樓收租，現在當然不敢，收不回樓事少，最怕會沒命。

老友問道於盲，問筆者現在可不可以買樓收租。筆者回應說：「如果看好樓市，現在的確可以買樓收租，就算政府在一年後撤銷香港人買第二個住宅單位要付15%印花稅的辣招，亦不用擔心，當時樓價亦可能升了大約15%。況且撤銷15%印花稅之後，一定會吸引更多香港人買樓收租，樓價甚至會更上一層樓，所以現在買樓收租亦不失為一個明智做法。」

最怕是政府官員發覺，15%印花稅令香港人不敢買第二個單位收租。租盤漸漸減少，而國內專才計劃亦吸引不少國內人來港。
除了部分會買樓之外，亦有部分要租樓，需求大增而供應減少，租金一定會急速上升。

政府為免日後要出租管，可能會當機立斷，盡快撤銷港人買第二個單位要付15%印花稅的辣招。買了樓而又付了15%印花稅的業主真的「喊都無謂」，這是唯一要考慮的因素。

政府不敢貿然撤辣

不過，政府官員習慣議而不決，決而不行，就算知道15％印花稅令租盤減少，亦不敢貿然撤辣，寧願租金狂飆時才考慮出租管，否則，就會被人提醒，樓是用來住的，不是用來炒的，所以這個憂慮可以忽略。

筆者認為，老友可以考慮財爺陳茂波的說話。財爺說，樓價仍未下跌，政府不會撤辣，代表15%印花稅不但不會在短期內撤銷，甚至在3、5年內都不會撤銷，到政府有意撤銷15%印花稅的時候，樓價可能已經升了20%至30%，現在買樓收租，即使要付15%印花稅，應該博得過。

同場加映：【溫股知新】港股表現仍失色  債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

 

開啟hket App，閱讀全文
湯文亮 樓價 額外印花稅 收租 香港

上一篇文章

【宏觀術數@iM網欄】 春分過後留意 水星逆行遇上天囷星

下一篇文章

【互聯網商機】 文心一言雲服務 商業模式與應用前景
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】九巴3月26日請市民搭96R遊西貢 持續改裝太陽能雙層巴士 推綠色運輸
【假日好去處】九巴3月26日請市民搭96R遊西貢 持續改裝太陽能雙層巴士 推綠色運輸
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【姜濤生日】「姜濤誕」2023 慶生場景登陸兩大商場 設13個打咭位兼慈善義賣
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫 緬懷一代巨星
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤 x 麥當勞】麥當勞兒童愛心馬拉松4.22再度開跑 姜濤任香港麥當勞叔叔之家慈善大使
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
【姜濤無可取代聽咗未？】無糖可口可樂聯乘姜濤推「無可取代」廣告歌 飲可樂撐姜濤 仲有機會贏得見姜濤機會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款