湯文亮：現可否買樓收租

有老友非常看好香港樓市，還說看遍全世界，買樓收租香港最好，就算一個女人買樓收租都不怕租客不交租，亦不怕租客霸佔單位，租約到期都不交還給業主，只要告上法庭，一定可以收樓，租客還要賠償一切損失，所以，老友說，如果積蓄足夠的話，一定會在香港買樓收租。

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印花稅壓租盤供應

老友經過一番計算後，認為政府收取買第二個住宅單位的香港人15%額外印花稅（Special Stamp Duty，SSD），無形中叫香港人不要買樓收租。

沒有人買樓收租，租盤供應自然短缺，結果是租金上升。如果不是要付15%印花稅，一定會有很多人買樓收租，現在當然要考慮清楚。要不是近日發生一宗兇殺案，相信不少業主會「借人頭」買樓收租，現在當然不敢，收不回樓事少，最怕會沒命。

老友問道於盲，問筆者現在可不可以買樓收租。筆者回應說：「如果看好樓市，現在的確可以買樓收租，就算政府在一年後撤銷香港人買第二個住宅單位要付15%印花稅的辣招，亦不用擔心，當時樓價亦可能升了大約15%。況且撤銷15%印花稅之後，一定會吸引更多香港人買樓收租，樓價甚至會更上一層樓，所以現在買樓收租亦不失為一個明智做法。」

最怕是政府官員發覺，15%印花稅令香港人不敢買第二個單位收租。租盤漸漸減少，而國內專才計劃亦吸引不少國內人來港。

除了部分會買樓之外，亦有部分要租樓，需求大增而供應減少，租金一定會急速上升。

政府為免日後要出租管，可能會當機立斷，盡快撤銷港人買第二個單位要付15%印花稅的辣招。買了樓而又付了15%印花稅的業主真的「喊都無謂」，這是唯一要考慮的因素。

政府不敢貿然撤辣

不過，政府官員習慣議而不決，決而不行，就算知道15％印花稅令租盤減少，亦不敢貿然撤辣，寧願租金狂飆時才考慮出租管，否則，就會被人提醒，樓是用來住的，不是用來炒的，所以這個憂慮可以忽略。

筆者認為，老友可以考慮財爺陳茂波的說話。財爺說，樓價仍未下跌，政府不會撤辣，代表15%印花稅不但不會在短期內撤銷，甚至在3、5年內都不會撤銷，到政府有意撤銷15%印花稅的時候，樓價可能已經升了20%至30%，現在買樓收租，即使要付15%印花稅，應該博得過。

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