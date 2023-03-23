【大行報告】富瑞上調中電信728目標價至6元 維持「買入」評級 為行業首選

富瑞發表評級報告指，中國電信（00728）去年第四季服務收入、EBITDA以及純利分別按年升8%、9%及16%，符合市場預期，惟略低於該行預測；全年經調整後純利按年升12.5%，惟每股派息升15.3%，預計派息率達65%，並邁向今年最少達70%水平。



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該行指，中國電信2022年下半年收入增長由上半年的18%加速至21%，雲收入則按年升114%，管理層有信心今年利潤可錄得雙位數增長，意味每股股息增長將更快。因此，富瑞上調中電信目標價，由3.93元調至6元，並維持其「買入」評級，為行業首選。

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記者：張以正