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【大行報告】富瑞上調中電信728目標價至6元 維持「買入」評級 為行業首選

股樓投資 15:54 2023/03/23

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富瑞發表評級報告指，中國電信（00728）去年第四季服務收入、EBITDA以及純利分別按年升8%、9%及16%，符合市場預期，惟略低於該行預測；全年經調整後純利按年升12.5%，惟每股派息升15.3%，預計派息率達65%，並邁向今年最少達70%水平。


【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

該行指，中國電信2022年下半年收入增長由上半年的18%加速至21%，雲收入則按年升114%，管理層有信心今年利潤可錄得雙位數增長，意味每股股息增長將更快。因此，富瑞上調中電信目標價，由3.93元調至6元，並維持其「買入」評級，為行業首選。

 

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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記者：張以正

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