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【疫情資訊】公院和院舍快測要求 周六起撤銷

理財智慧 16:13 2023/03/23

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疫情持續緩和，繼取消口罩令後，政府宣布周六起公立醫院、安老院和殘疾人士院舍訪客無須在探訪前進行快速抗原測試，公立醫院臨床員工、院舍員工和住客也無須每日接受快測。

政府表示，2019冠狀病毒病會被視作上呼吸道疾病，撤銷快測要求符合疫情最新發展及風險管理原則。為保護重點人群和重點場所，減低病毒傳播風險，政府提醒所有公立醫院和院舍的訪客、員工進入醫院和院舍時應繼續佩戴口罩。

政府提醒出入公立醫院和院舍人士應繼續佩戴口罩。

【內房奇葩】越秀去年賺39.5億 按年升10.2％ 全年派息增14%至每股0.626元  里昂花旗齊上調目標價【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

港股 大行報告 DJ 花旗銀行 疫情 財務自由 經濟 目標價 公立醫院 院舍

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