【金價走勢】專家料金價挑戰2200美元新高 受惠儲局放鴿刺激

▲ 專家剛上調一年後金價預測至2200美元。

聯儲局主席鮑威爾放鴿，暗示只加多一次息便收手，一度刺激現貨金抽升近2%，每盎斯金價報1969美元。本周金價走勢甚反覆，瑞信爆煲引發的金融危機，令國際金價於本周一（3月20日）突破兩千美元大關後，創一年新高。

專家以美國加息周期快完結，料一年後金價有機會挑戰2200美元史上新高；而今年先試衝2100美元，建議在1950美元或以下收集黃金。

不過，美資大行卻較保守，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，現貨金兌美元3個月內預測為1900美元，未來6至12個月預測為1925美元。

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信銀國際首席經濟師卓亮認為，歐美金融系統風險發酵，加上聯儲局加息周期近尾聲，資產負債表規模重新膨脹，令縮表計劃已名存實亡，均支持黃金價格，今年高位有望挑戰2100美元，當回落至1950美元或以下值得部署。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，美國加息步伐放緩已是市場共識，黃金沒有孳息（yield），故利率可視作持有黃金的機會成本，息率與黃金的吸引力為負相關性。當加息步伐放慢，持有黃金的成本將驟減；加上目前銀行危機未脫險，環球衰退風險上升，黃金的避險作用變得顯著；何況投資者和央行對黃金需求正在增加，皆支持黃金的向上動力，故把12個月的黃金目標價調升至2200美元。

矽谷銀行及瑞信危機連環爆，避險需求推升現貨金於本周一曾爆上2011美元的一年新高。溫傑指，黃金的整體價格區間已上移，技術位衡量，若企穩2000美元水平，料先上試約2070美元。

紫金 （02899） 、招金 （01818） 及山東黃金 （01787） 等金礦股今天（23日）再爆升，溫傑提醒，暫不宜高追，較適宜於1850美元附近分段吸納相關貴金屬產品，主力推介SPDR金ETF （02840） ，因其緊貼金價，能直接受惠金市向好，買入價約在1300元到1350元，年底目標價為1510元，適合中線部署。

至於進取族，溫傑補充，可留意南方黃金ETF （07299） ，由於兩倍槓桿金價，可望倍大潛在回報，或做到後發先至，策略偏好短至中線佈局，但須根據當時金價變化決定具體買入策略， 例如突破阻力區即買入，並設定止蝕位。

外電指，金價於2020年8月7日盤中曾創2089.2美元的歷史新高；翌日收報2069.4美元，創收市新高。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪