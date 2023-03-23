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【SVB】中國銀保監據報召開座談會　摸底險企負債成本及資產負債匹配情況

股市 15:29 2023/03/23

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【SVB】中國銀保監據報召開座談會　摸底險企負債成本及資產負債匹配情況

據內媒報道，中國銀保監會人身險部今（23日）將組織保險行業協會及多家保險公司召開座談會，摸底人身險行業負債成本及資產負債匹配情況。

報道引述業內專家稱，近期矽谷銀行等海外金融機構的風險事件，提示了資產負債錯配風險一旦爆發所造成的巨大影響，監管部門及時召開座談會，有助於摸清人身險行業風險底數，引導保險機構進一步加強資產負債管理。

此次座談會將探討「降低責任準備金評估利率對公司及行業的影響」，涉及新產品定價、存量業務退保、銷售行為、市場競爭變化分析等方面。

同時，報道指，監管擬通過摸底普通險預定利率分佈、分紅險預定利率和分紅水平、萬能險最低保證利率和結算利率情況、銷售費用情況等了解保險公司負債端成本水平和結構，與此同時，通過摸底歷史投資收益水平、負債與資產期限匹配、成本收益匹配情況等了解保險公司資產負債成本匹配狀況。

一家將參與座談會的險企人士表示，監管希望行業進一步降低負債成本，以推動資產負債更好匹配。監管部門還要求險企對公司負債成本的合理性作出判斷，如果不合理，公司需要說明下一步擬採取的整改措施。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

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編輯：姚卓然

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