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【ChatGPT爭議】曾俊華：用AI須關注倫理道德　港大禁用ChatGPT是錯誤

科技 15:25 2023/03/23

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前財政司司長曾俊華指，隨著技術進步，希望技術可以貫徹道德理念，做一些有助於實現社會公平的倡議。（FOMO Asia高峰會）

香港通關後，各項大型國際活動相繼舉辦，前財政司司長曾俊華今（23日）在Web3國際會議「FOMO Asia高峰會」上分享對科技的看法，他表示在應用AI工具的過程中，必須關注倫理道德的重要性，並認為香港大學禁用ChatGPT是一種錯誤行為。

【百度AI】百度文庫植入「文心一言」　提供AI文檔寫作服務

曾俊華在分享時被問及如何看港大禁用ChatGPT一事，他表示：「我不認為學生使用一種『工具』有甚麼問題，因為使用工具並非壞事，就像中小學生會用計算機做數學練習，責任反而是在校方身上，學校是需要幫助學生學習使用工具。事實上，我們仍在使用19世紀的教學方法去教育21世紀的學生，校方需要做更多事以趕上時代的步伐。」

【ChatGPT效應】微軟Bing下載量增7倍　Google Search下載量降2%

他又指，隨著技術進步，希望技術可以貫徹道德理念，做一些有助於實現社會公平的倡議。尤其是在應用AI工具的過程中，必須關注倫理道德的重要性。他認為很多大學都不足夠重視倫理和道德，但無論是任何專業的學生，都應該學習相關理念，了解如何更「道德」地運用科技及工具。

責任編輯：陳卓賢

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