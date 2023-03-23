【美元定存】1年美元定存息最高4.8厘 美息快見頂港銀紛劈息

▲ 儲局議息後，港銀掉頭減美元定存息。

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聯儲局剛加息0.25厘，主席鮑威爾暗示明年減息，港銀早已搶閘減美元定期存款息，本周首4天，4間業界追趕降息快車，包括大新 （02356） 一周兩連減，更撤5厘息，當中劈幅最大是1年期息率，累削0.9厘，新息率僅4.1厘；半年期年息亦累降0.8厘至4.3厘。

工銀亞洲全面下調3個月或以上年息，其中1年期息率狠削0.4厘至4.1厘，跟3個月及半年看齊；星展兩連減，累削4個月或以上年息0.4厘，目前3個月、4個月、半年及1年期年息皆為3.8厘；南商劈1年期息率0.4厘至4.4厘。

本周共有9間銀行調整定存息，大眾銀行減完又加，今天（3月23日）提高1年期息率0.3厘，新息率為4.1厘；集友今天短加長減，加3個月年息0.05厘至4.5厘，卻調低1年期息率0.3厘至4.4厘。而創興短加長減，削半年年息0.2厘至4.7厘，卻減1年息率0.25厘至4.35厘。交銀香港則減完又加1年期息率，現為4.6厘；同樣，花旗也減完又加頻密調整，目前半年期年息報4.12厘。

港元定存息全城最高10.9厘 超高息優惠倒數【下一頁】

反觀，建行亞洲搶短錢，加3個月及4個月年息0.1厘至4.6厘。

需注意的是，不少特惠息於3月底屆滿，包括集友今天新推3個月年息享4.5厘、6個月年息4.6厘，起存額12.5萬美元，上限500萬美元，適合所有客戶以全新資金在分行渠道開立，推廣期至下周五（31日），額滿即止。

專家指，面對美息快見頂，促有閒資族宜先鎖定優惠、尤其是長息。

高息榜：

7天： 恒生 （00011） 10.9厘

恒生 （00011） 10.9厘 1個月： 花旗7厘

花旗7厘 3個月： 交銀香港及富邦5厘

交銀香港及富邦5厘 6個月： 富邦5厘

富邦5厘 1年： 富邦4.8厘

富邦4.8厘 2年：招商永隆4.1厘

美滙指數險守102，花旗剛下調美元滙價預測，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今回應本報查詢指，美滙指數3個月預測101.53，半年至1年預測96.89，兩年長期目標93.48。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪