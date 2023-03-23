【薪酬調查】畢馬威中國：74%受訪者料今年會加薪　去年轉工後平均加薪幅度是多少？邊個行業加最多？

▲ 【薪酬調查】畢馬威中國：74%受訪者料今年會加薪 去年轉工後平均加薪幅度是多少？

中港逐步復常，畢馬威中國指出，香港商界對今年前景感到樂觀，僱主對僱員人數的預期需求上升，但人才短缺下，令員工對預期薪酬提高，畢馬威中國建議僱主重視招聘、獎勵及挽留人才。74%受訪者預計今年薪酬將會上升，高於去年的66%，但受訪者對2023年的花紅預期略有減低，只有44%的受訪者預計花紅會有所增加，低於去年的48%。



根據《2023年香港高管薪酬展望》報告，薪酬待遇仍然是專業人士考慮轉工的最重要誘因，而企業亦需要留意僱員所重視的其他福利，包括靈活工作安排、房屋福利以及送股形式的獎勵等。

銷售人員、創造收入和客戶關係等前線員工料大增

37%受訪者預計，2023年其企業的香港僱員數目將會增加，較2022年的35%有所上升，若只計受訪的高管及人力資源人員，佔比更上升至44%。經濟復甦仍然是香港的一個重點議題，銷售人員、創造收入和客戶關係等前線員工的數量預計增幅最大。

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畢馬威發現，越來越多僱主對招聘近年來頻密轉換工作的應聘者持審慎態度，2022年受訪者轉換工作後加薪幅度維持高水平，加薪的平均為23%。行業方面，金融服務業受訪者的加薪幅度最高，平均達31%。

金融服務業料獲逾3個月花紅

金融服務仍是獲得最多花紅的行業，但2022年花紅金額已下跌至相當於3.17個月月薪。上市市場不景氣，企業交易縮減可能是導致花紅減少的原因。消費品市場的花紅金額大幅增加，2022年增加超過59%至2.36個月月薪。 畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝指，由於香港在2022年經濟收縮，受訪者對2023年花紅的態度趨於保守，預計花紅減少的首席級受訪者比例從按年增加了一倍至16%。

彈性工作安排可吸引人才

香港的專業人士在新冠疫情期間普遍採用彈性的工作安排，他們一般期望有關工作方式在疫情好轉後亦得以延續。74%受訪者將彈性工作安排列為最重視的五大福利之一，只有49%的香港僱主提供有關福利，而工作的靈活性以及工作生活平衡，是轉職的第三大誘因，僅次於薪酬與福利待遇以及發展和晉升機會。

畢馬威中國指，企業若能提供靈活工作安排，例如居家辦公和彈性工作時間，或可在就業市場上脫穎而出，否則或導致更高的員工流失率。

畢馬威中國對1,327名企業高管和專業人士進行調查，以評估香港和整個大灣區的就業趨勢，其中645名受訪者在中國香港工作或居住，682名受訪者在中國內地工作或居住。研究領域涵蓋最新的僱員人數預期、薪酬及花紅前景以及大灣區就業趨勢。

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編輯：陳韻妍