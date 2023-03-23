【中美晶片戰】美晶片法案限制受惠企業於中國擴張 若違反需要退還全數補貼

美國商務部公布，為晶片商提供520億美元補貼的《晶片和科學法案》（CHIPS Act）擬議細節，其中限制申領了資助的企業在中國、俄羅斯等地擴張晶片業務，避免中國間接受惠，而違反的企業需全額退還補貼。



【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

擬議細節中提出，申領資助的企業十年內在中國的先進製程晶片產能增長不可以超過5%，傳統製程晶片不可以超過10%。因技術進步令儲存容量增加則不受限制。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

美國政府重申，禁止受惠企業與華為等中國公司進行聯合研究與試驗發展活動，相關細則已經刊憲，徵求公眾意見60天。就法案細則，南韓產業部指出相關條款不會強制受資助的南韓企業關閉在華工廠，亦容許其更換保養舊有設備。

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



責任編輯：鄭昊彤