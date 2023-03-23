  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港加息告終？】滙豐最優惠利率（P）連續2次不跟美國加息　銀行界拆解P今年還會否加

股市 16:00 2023/03/23

分享：

分享：

【香港加息告終？】滙豐最優惠利率（P）連續2次不跟美國加息　銀行界拆解P今年還會否加

HSBC滙豐 （00005） 今宣布港元最優惠利率（P）維持5.625厘不變，這是連續兩次未跟隨美國聯邦基金利率加息。預計香港同業多會跟隨滙豐而不加息。業內分析認為，與樓按相關的1個月港元拆息相較去年底為低，且決定的背後或參考了市場目前估美國聯儲局今年內有可能減息，故不迫切加P。

上商：料聯儲見銀行拒放貸才減息、P年內維持現水平

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，大型銀行不加息主要是與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）遠低於去年12月美國加息時的水平，而加P另一動機是阻止活期及儲蓄存款（CASA）流失，然而CASA流失速度已放慢許多，故欠動機加P。此外，林指P的決定存在一定預判性，而通常市場息口見頂早於加息周期完，目前美國息口似已見頂，除非聯儲局5月後仍有加息動作，港元拆息應在去年底已見頂。

市場現估聯儲局最快今年7月減息，林認為美國核心通脹仍高企，相信聯儲局會在經濟明顯降溫，當地銀行不願放貸等滯後反應在今年底出現，屆時才可能減息，1個月HIBOR在今年底則未必回落到2.1至2.2厘，料港元最優惠利率或待明年初才減。

星展、東亞：P年內仍有機會加

星展香港環球市場策略師李若凡表示，大型銀行今次維持不加P，相信背後或參考市場現預期年內聯儲局會減息，以至年底更可能累減逾75點子，故料HIBOR將不會有太大上升空間，而不迫切加P。然而，她表示，聯儲局仍表明繼續加息可能，且有半年結因素，港滙仍有機會因套息觸7.85弱方，令HIBOR上升，故P在年內仍可能會上調0.125厘（即細P或見5.75厘，大P見6厘）。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄指，1個月HIBOR遠低於去年12月加息時水平，令大型銀行今次未有採取行動，但金融市場動盪下，1個月HIBOR也可按日大升，故難言去年12月加P是加息周期最後一次上調，且聯儲局點陣圖續顯示仍要加息1次的風險遠高於維持息口甚或減息。若金融市場稍為平靜，港美息差料因HIBOR回升而重新收窄，5月聯儲局若續加息0.25厘，港P仍有機會加0.125厘。

更多【即市財經分析】文章

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【最優惠利率】滙豐維持港元最優惠利率（P）5.625厘不變　連續2次不隨美國加息　經絡：本港加息周期近尾聲

【美國加息】市場料聯儲局5月再加息0.25厘　畢馬威：至少再加息一次、續利好香港銀行　一文看清財金界評論（不斷更新）

記者：胡學能

港股 經濟 見頂 定期存款 加息 香港 美國 銀行 滙豐控股（00005） 美國聯儲局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】騰訊、美團升逾8%　聯想升11%　恒指升458點重上二萬關、收復250天綫（不斷更新）
【港股市況】騰訊、美團升逾8%　聯想升11%　恒指升458點重上二萬關、收復250天綫（不斷更新）
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【美國加息】鮑威爾：曾考慮暫停加息　一文看清記者會重點
【美股期貨】道指期貨升132點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升132點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款