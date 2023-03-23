▲ 【香港加息告終？】滙豐最優惠利率（P）連續2次不跟美國加息 銀行界拆解P今年還會否加

HSBC滙豐 （00005） 今宣布港元最優惠利率（P）維持5.625厘不變，這是連續兩次未跟隨美國聯邦基金利率加息。預計香港同業多會跟隨滙豐而不加息。業內分析認為，與樓按相關的1個月港元拆息相較去年底為低，且決定的背後或參考了市場目前估美國聯儲局今年內有可能減息，故不迫切加P。

上商：料聯儲見銀行拒放貸才減息、P年內維持現水平

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，大型銀行不加息主要是與樓按相關的1個月港元拆息（HIBOR）遠低於去年12月美國加息時的水平，而加P另一動機是阻止活期及儲蓄存款（CASA）流失，然而CASA流失速度已放慢許多，故欠動機加P。此外，林指P的決定存在一定預判性，而通常市場息口見頂早於加息周期完，目前美國息口似已見頂，除非聯儲局5月後仍有加息動作，港元拆息應在去年底已見頂。

市場現估聯儲局最快今年7月減息，林認為美國核心通脹仍高企，相信聯儲局會在經濟明顯降溫，當地銀行不願放貸等滯後反應在今年底出現，屆時才可能減息，1個月HIBOR在今年底則未必回落到2.1至2.2厘，料港元最優惠利率或待明年初才減。

星展、東亞：P年內仍有機會加

星展香港環球市場策略師李若凡表示，大型銀行今次維持不加P，相信背後或參考市場現預期年內聯儲局會減息，以至年底更可能累減逾75點子，故料HIBOR將不會有太大上升空間，而不迫切加P。然而，她表示，聯儲局仍表明繼續加息可能，且有半年結因素，港滙仍有機會因套息觸7.85弱方，令HIBOR上升，故P在年內仍可能會上調0.125厘（即細P或見5.75厘，大P見6厘）。

東亞銀行 （00023） 首席經濟師蔡永雄指，1個月HIBOR遠低於去年12月加息時水平，令大型銀行今次未有採取行動，但金融市場動盪下，1個月HIBOR也可按日大升，故難言去年12月加P是加息周期最後一次上調，且聯儲局點陣圖續顯示仍要加息1次的風險遠高於維持息口甚或減息。若金融市場稍為平靜，港美息差料因HIBOR回升而重新收窄，5月聯儲局若續加息0.25厘，港P仍有機會加0.125厘。

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記者：胡學能