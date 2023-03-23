【大行報告】滙豐研究：MiC項目成未來增長動力 北部都會區發展有利中國建築

滙豐研究表示，先進創新的組裝合成建築法（MiC）的項目將成為中國建築（03311）未來增長動力，加上政府公共房屋及基建預算，如北部都會區等項目發展將有利集團前景，該行將其目標價由12.4元上調至13.5元，並維持「買入」評級。中國建築周四（23日）收報9.4元，升幅1.1%。

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該行指出，集團去年下半年業績表現符預期，歸屬於股東淨利潤按年升13%，收入增長18%抵銷了聯營公司利潤貢獻按年跌69%。而公司去年毛利率按年跌1.8個百分點至13.7%，主要是興建香港抗疫設施的利潤低，相信今財年不會再發生。

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滙豐亦指，公司目標今年新合同為1,800億元，其盈利錄雙位數增長的預測屬保守。而直至2025年底，管理層目標其股東權益報酬率為15%，營業現金流持續正面。

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責任編輯：鄭昊彤