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【第2季部署】中金續看好高息國企股 另推薦其中20股

股樓投資 16:09 2023/03/23

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不少高息中資股受提高派息及國企改革等因素推動，在加息周期下仍表現理想。中金發表報告指，高息港股在利率下行階段，市況波動和人民幣滙率貶值時，由於提供定回報及對沖效果，因而能跑贏大市。該行又指，中證監近年提出探索中國特色估值體系，國企的股本回報率取代淨利潤成為經營指標的主要部份。這推動國企透過提高派息而增加股本回報率，從而推動股份估值。因此，高股息與國企的結合，正是代表中國特色估值體系。中金建議，留意仍具派息空間的優質國企，並看好其中20隻股份。

中金推薦高息國企股名單：

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【領展供股】領展與主權基金及險企等洽談合作 或成立私募基金進行投資  詳情請看【下一頁

【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

青姐話
【青姐話】形勢比人強 呢劑手尾長

板塊選擇上，中金建議留意派息率遠高於行業平均的電訊、能源和工業股，以及派息及周息率吸引的運輸基建及個人用品股。除了行業及派息比率，中金亦建議投資者選股時，可留意自由現金流、淨現金和債務，從而推斷其派息能力。

【青啤業績】去年多賺18% 末期連特別息共派1.8元 青啤股價一度升近4%  詳情請看【下一頁

【溫股知新】港股表現仍失色 債券分析你要識

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撰文 : 李尚毅

中國移動（00941） 港股

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