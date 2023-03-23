【AI瀏覽器】Opera瀏覽器引入ChatGPT　設AI提示方便睇重點

▲ 除AI 提示功能外，用戶還可直接在側欄中存取網頁版的ChatGPT和ChatSonic，進行各種查詢和任務。（Opera）

繼微軟（Microsoft）將ChatGPT加入Edge瀏覽器後，Opera亦宣布為旗下桌面版Opera、Opera GX瀏覽器加入AI功能，將ChatGPT和ChatSonic兩項新技術設置在瀏覽器側欄，並提供「AI提示」（AI Prompt）功能，優化瀏覽體驗。

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Opera表示，AI提示功能的目標是讓網絡活動變得更智能化。例如只需點擊和選取網頁上的文章段落，就可以通過AI提示，為用戶說明文章的重點、解釋某些詞語、提供相關內容，甚至創建推文等。

除AI 提示功能外，用戶還可直接在側欄中存取網頁版的ChatGPT和ChatSonic，進行各種查詢和任務，包括生成摘要、翻譯、編寫代碼、起草文本，以及獲得音樂和數學方面等知識。

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Opera提到，以上僅是該公司AI瀏覽器計畫第一階段的一部分，第二階段將利用自家的GPT技術，為旗下瀏覽器推出AI引擎。

責任編輯：陳卓賢

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