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79歲保時捷繼承人入稟離婚 因74歲妻老人癡呆惡化

環球社會熱點 15:30 2023/03/23

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現年79歲保時捷第三代繼承人Wolfgang Porsche身邊消息人士透露，他將與現年74歲的太太Claudia離婚。該消息人士指，由於Claudia確診認知障礙症（俗稱老人癡呆症）後行為出現變化，Wolfgang覺得難與妻子共同生活，故此希望離婚。

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Claudia確診癡呆症已兩年，據報現時受疾病影響，需要4位看護全天候照料。她最近數月已無法獨立行動，精神狀態亦正急劇變差。

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Wolfgang和Claudia於2007年開始約會，並於2019年結婚，保時捷家族資產估值為200億歐元（約1,712.5億港元）。德媒報道，Wolfgang最近數月和其相識25年、現年59歲的好友Gabriela Prinzessin zu Leiningen關係親密。

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Gabriela和Claudia一樣，曾在德國慕尼黑和科隆修讀法律。她於1991年和俄羅斯沙皇後代Karl-Emich zu Leiningen王子結婚，但兩人已於1998年離婚。

Gabriela同年再與自稱穆罕默德直系後裔的瑞士人Karim Aga Khan IV結婚，兩人再於2014年離婚。

Wolfgang祖父為保時捷創辦人Ferdinand Porsche，哥哥是保時捷經典911車款設計師Ferdinand 'Butzi' Porsche。Wolfgang育有4名子女，於1988年和導演兼編劇Susanne Bresser結婚，並於2008年離婚。

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責任編輯：李俊儀

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