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戴安娜侄女嫁愛情長跑11年男友 父離奇缺席婚禮

環球社會熱點 14:13 2023/03/23

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英國戴安娜王妃（Princess Diana）的侄女Amelia，與南非男友Greg Mallett相戀11年，終於修成正果於南非舉行盛大婚禮。不過新娘爸爸、戴妃弟弟史賓沙（Charles Spencer）卻離奇缺席女兒婚禮，被指父女關係不和。

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史賓沙（Charles Spencer）經歷3段婚姻及有7名子女，其中與其首任妻子育有三女一子，包括現年30歲的Amelia與其雙胞胎姐妹Eliza。

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Amelia與Greg Mallett在南非開普敦的農莊別墅完婚。

她早前接受外媒訪問，透露與Greg過去14年一同在農莊長大，二人在此度過相戀期間最幸福的時光，因此選擇在這個別具意義的地點舉行婚禮。

Amelia的母親、Eliza、長姊Kitty與胞弟Louis都有出席婚禮，但父親史賓沙卻不見蹤影。

 

Amelia婚後，史賓沙僅於Twitter發文讚位於英格蘭的家族莊園風景不錯，明顯未有出席婚禮。

據悉，Kitty在2021年與年長32歲的南非富商劉易斯（Michael Lewis）結婚時，史賓沙也並未出席婚禮。最終Kitty胞弟Louis及同母異父弟弟Samuel Aitken，代替史賓沙牽著她步入教堂。

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責任編輯：鄭錦玲

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