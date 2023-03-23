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【2023人才戰】逾半企業高層預期轉工　加人工20%或以上

商業 13:38 2023/03/23

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畢馬威中國今日（23日）發表《2023年香港高管人員薪酬展望》指出，有33%受訪香港高管人員表示會在未來6個月考慮轉換工作。

邁向後疫情時代，市場逐步恢復氣氛，企業高層的就業市場亦愈趨活躍。畢馬威中國今日（23日）發表《2023年香港高管人員薪酬展望》指出，有33%受訪香港高管人員表示會在未來6個月考慮轉換工作，有57%更預期轉職加薪幅度達20%或以上。

對於尋找新工作機會的誘因，畢馬威中國行政人員招聘服務總監許秀芝指出，這些香港高管人員今年最關心能否升職加薪。原本為三大重要誘因的「公司文化」，也由「工作彈性及工作與生活之間的平衡（work-life balance）」取而代之。 

在薪酬待遇方面，打工仔最希望獲得的福利如下： 

    點擊圖片放大

畢馬威中國全球派遣服務亞太區主管合夥人、個人服務合夥人施禮信（Murray Sarelius）表示，2023年企業將進一步增加在香港業務的員工人數。是次薪酬展望的受訪者共有645人來自香港，按級別劃分包括：首席級（23%）、部門主管或同等級別（24%）、經理或高級經理（30%）、助理經理或以下（24%）。

該香港高管人員薪酬展望中，有37%受訪者預期增聘人才，比去年幅度高出2%；另有8%預期員工人數會減少，比去年下降2%。預期增聘人才的行業主要為：銷售人員、收入創收、和客戶關係管理（59%），其次為信息技術（35%）及營運（37%）。

在花紅方面，有44%人預期2023年會增加花紅，15%則預期減小。其中按級別劃分，去年 助理經理或以下的以月薪計算的花紅，由1.7倍減至1.04倍，錄得最明顯減幅。許秀芝解釋，箇中原因或與2021年進入疫情高峰期時薪酬偏低有關，「當時僱主傾向給予更高花紅，以趕上市場酬薪水平並留住人才。」至2022年，助理經理或以下員工的花紅逐步回復至以往水平。

金融業加薪期望稍跌 料通關有助改善

回顧過往薪酬及花紅的報告結果，一向反映金融行業領先其他行業，惟今年金融業高管人員的整體薪酬及花紅期望卻比往年有輕微下降的趨勢。

她直言，原因主要與上市業務放緩、公司融資及私募股權方面的併購業務受影響有關，「不過隨著中港通關之後，資產管理、私人銀行管理服務、保險業方面業務仍十分蓬勃。甚至有銀行表示由於客戶需求上升，要試行7天營業安排。」估計未來情況將有所改善。

不擔心高端人才政策導致本地人減薪

另留意到市場方面普遍期望人才多元化，她認為，未來「各行業均不缺機會，只是缺乏人才」，相信港府的高端人才政策整體可帶來正面幫助，並不太擔心政策會導致本地人才的薪酬及花紅減少，「反而要看之後能否完全把握這些機會。」

對於企業而言，她表示未來前景有兩大關鍵要點，助捉緊機會創造及儲備更豐厚人才庫，包括：1）通過港府政策及揩施，接觸更廣泛的人才群體；2）發揮大灣區人才優勢，把握不同地區分工及如何有效運用人才，同時助生意發展。

記者：張寶燕

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