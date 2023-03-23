【青啤業績】去年多賺18% 末期連特別息共派1.8元 青啤股價一度升近4%

青島啤酒（00168）去年多賺18%兼派發特別股息，獲大行上調目標價，帶動股價向好，今早（23日）一度高見82.5元，彈高3.9%，最新報81.7元，仍升2.9%，成交額2.9億元。

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青啤公布2022年止年度業績，按中國會計準則，實現營業收入321.7億元（人民幣，下同），按年升6.7%。盈利37.1億元，按年增長17.6%，相當於每股基本盈利2.736元。宣派末期股息1.3元，另慶祝青啤品牌創立120周年及上市30周年，派特別息0.5元，合共1.8元。

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年內，累計實現產品銷量807.2萬千升，按年升1.8%，當中，主品牌青島啤酒銷量444萬千升，按年增長2.6%；中高端以上産品實現銷量293萬千升，按年增長5%。去年研發費用按年增加1倍，主要原因是新産品研發支出投入按年增加所致。去年信用減值損失按年減少2,379.7萬元，主要原因是個別子公司收回已計提信用減值損失的應收款項所致。

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美銀證券發表研究報告指，青啤去年第四季收入、稅後淨利潤以及核心稅後淨利潤分別跌10%、跌22%及升36%，收入表現稍遜該行預期，但盈利勝預測。該行又指，公司派每股特別息0.5元，派息比率由48%升至66%，即使漲幅不大，但已經證明公司擁有強勁的現金流。

該行維持青啤「買入」投資評級，並將今明兩年每股盈測各上調7%，以反映疫情後需求復甦，目標價由94.5港元上調至96港元，認為估值吸引，H股股價仍有上升空間。

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記者：郭秀慧