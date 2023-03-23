▲ 【業績｜生科股】藥明生物料今年收入增三成 新冠業務明年「清零」

藥明生物 （02269） 集團首席執行官陳智勝預期，今年整體收入增約30%，相較去年增長48%至152.7億元（人民幣，下同），增幅有所放緩，歸因新冠業務收入將按年下跌60%至70%，收入佔比將從去年20%，跌至今年5%，明年將跌至0%。傳統業務收入則增60%，當中腫瘤及老人癡呆產品需求較大。

藥明生物今年現金流轉正，藥明生物首席財務官屠明表示，今年資本開支預計少於60億人民幣。為平衡地緣政治風險，65%用於新加坡、德國及愛爾蘭等海外地區。

除資金外，產地同受地緣政治影響，陳智勝表示，因內地生產利潤率最高，約85%藥品於內地生產，預期日後將跌至70%，中長期更跌至60%，實際視乎客戶需求。

集團去年未完成約205.7億美元，屠明表示，除非有大訂單，否則今年積存訂單量將相若。

屠明亦指，聯儲局加息對集團影響不大，因今年不需再融資，現時資金規模約87億元，資本充裕。

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記者：宋佩恩