  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜生科股】藥明生物料今年收入增三成　新冠業務明年「清零」

股市 13:18 2023/03/23

分享：

分享：

【業績｜生科股】藥明生物料今年收入增三成　新冠業務明年「清零」

藥明生物 （02269） 集團首席執行官陳智勝預期，今年整體收入增約30%，相較去年增長48%至152.7億元（人民幣，下同），增幅有所放緩，歸因新冠業務收入將按年下跌60%至70%，收入佔比將從去年20%，跌至今年5%，明年將跌至0%。傳統業務收入則增60%，當中腫瘤及老人癡呆產品需求較大。

藥明生物今年現金流轉正，藥明生物首席財務官屠明表示，今年資本開支預計少於60億人民幣。為平衡地緣政治風險，65%用於新加坡、德國及愛爾蘭等海外地區。

除資金外，產地同受地緣政治影響，陳智勝表示，因內地生產利潤率最高，約85%藥品於內地生產，預期日後將跌至70%，中長期更跌至60%，實際視乎客戶需求。

集團去年未完成約205.7億美元，屠明表示，除非有大訂單，否則今年積存訂單量將相若。

屠明亦指，聯儲局加息對集團影響不大，因今年不需再融資，現時資金規模約87億元，資本充裕。

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【業績｜醫藥股】藥明生物跌2%　去年經調整純利增5成　惟毛利率跌　不派息

【業績｜生科股】歌禮製藥跌1.7%　去年虧損擴大58%至3.1億元人幣　不派息

【業績｜醫藥股】石藥全年多賺9%　增派末期息派11港仙、午後曾升近8%

記者：宋佩恩

港股 藥明生物（02269）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美國加息】市場料聯儲局5月再加息0.25厘　美銀：儲局只會再加息1次、聲明不利美元走勢　一文看清財金界評論（不斷更新）

下一篇文章

【最優惠利率】滙豐維持港元最優惠利率（P）5.625厘不變　連續2次不隨美國加息　經絡：本港加息周期近尾聲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒期夜期+ADR】夜期收市升160點　騰訊ADR揚（不斷更新）
【恒期夜期+ADR】夜期收市升160點　騰訊ADR揚（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊高開近2%　上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元
【騰訊業績】騰訊高開近2%　上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元
【美股期貨】道指期貨升132點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升132點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款