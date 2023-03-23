C朗冀成史上國家隊出場最多球員 坦承「破記錄是動力」

現年38歲的葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）步入職業生涯後期，但他近日受訪透露，自己仍有目標想達成，希望成為史上代表國家隊出場次數最多的球員。他更宣稱，「破記錄是我的動力」。

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C朗現時保持在國際比賽進球118球的記錄，代表葡萄牙國家隊出場196次，已追平科威特前鋒Bader Al-Mutawa披國家隊戰袍出賽場次最多的紀錄。但C朗周三（22日）在賽前記者會上坦承，還想經常代表葡萄牙上陣，希望記錄不止於此，甚至打算參加2024年歐洲國家盃。

葡萄牙隊將在香港時間周五（24日）凌晨第3時45分，在歐國盃外圍賽J組對陣列支登士敦，並將於香港時間下周一（27日）凌晨迎戰盧森堡。若主教練馬天尼斯（Roberto Martinez）「畀機會」，C朗或將第197次披甲，打破上陣記錄。

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同時，C朗在記者會中亦透露，二次離開曼聯後是職業生涯中的低谷。他出席新聞發布會指，即使表現未能出色，但自己無時間感到後悔，坦言這亦是人生中的一部分。

C朗亦談及世界盃後一度盛傳的退出國家隊傳聞，指曾和家人一齊反思，最後都認為現時並非認輸的時候，很高興能再度回歸國家隊。他指馬天尼斯希望自己在陣中，感覺自己仍能為葡萄牙國家隊付出更多。

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責任編輯：李俊儀