【業績｜手機設備股】瑞聲科技全年少賺37.6%　重新派末期息0.12元　料今年下半年表現較上半年「精彩」（第二版）

▲ 【業績】瑞聲科技全年少賺37.6% 派末期息0.12元

瑞聲科技 （02018） 公布年度業績。瑞聲2022年全年淨利8.2億元（人民幣，下同），按年跌37.6%，淨利率4%，倒跌3.5個百分點，派末期息0.12元，去年不派末期息。瑞聲全日升2.6%，收報17.34港元。

瑞聲管理層指， 今年首兩個月市場仍未正常化，相信集團在下半年會較上半年「精彩」、「有機會」，料今年收入及盈利將穩中有升。

管理層提到，目前在車載領域有不錯的進展，預期今年上億的營收貢獻，未來幾年累積銷售有望超過10億元，預期這個新的賽道可成為瑞聲第二個長期增長曲綫。集團又指，汽車轉換的周期較手機長三倍，但汽車方面對科技含量的更新迅速，故在車載聲學解決方案有大的發展空間。

去年集團實現收入為206.3億元，按年增長16.7%，主要是由於海外客戶需求強勁，電磁傳動及精密結構件業務合併收入以及光學業務貢獻增加。其中，聲學產品收入按年升3%至88.5億元，光學產品收入增34.7%至32.2億元，電磁傳動及精密結構件收入升29%至72.8億元。

毛利37.8億元，跌13.5%，毛利率18.3%，下降6.4個百分點，主要是由於毛利率相對較低的業務收入佔比提升。

第四季多賺12%、毛利率跌3.9個百分點

單計第四季，淨利潤近2.4億元，按年增長12%。收入58.4億元，增長21.4%。毛利率為16.6%，下降3.9個百分點，主要是由於產品組合的變化。

受益於塑膠鏡頭及光學模組業務持續的出貨量及市場份額提升，光學業務實現上季收入近8億元，按年增長55.6%，學業務實現收入23.8億元，增長6.3%，電磁傳動及精密結構件業務收入22.9億元，升27.5%。

管理層預期，今年市場的手機出貨量按年持平或微降， 視乎宏觀環境、消費力及新機發佈的步伐， 但對安卓聲學方面仍有信心， 因為集團的市佔率強，出貨量來看，市佔率亦有進一步的提升。至於光學方面，集團指，現時已打好基礎，這只是開始，對表現仍未滿意。

更改為每年刊發兩次財務報告

另外，瑞聲表示將停止自願公布及刊發集團往後各財政年度的首三個月及首九個月期間的季度財務業績。董事會認為，更改為每年刊發兩次財務報告可使集團管理層能更加專注於營運 及發展主營業務，減輕就刊發季度財務業績所需的時間、精力、成本及行政負擔。

董事會相信每年刊發兩次財務報告將有助投資者在更合適的時間考慮集團業績、戰略部署和發展趨勢，並將不會影響或損害集團股東的利益。

（第二版加入業績會的內容）

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責任編輯︰梁浩碩