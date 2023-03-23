【業績｜手機設備股】瑞聲科技全年少賺37.6%　重新派末期息0.12元

▲ 【業績】瑞聲科技全年少賺37.6% 派末期息0.12元

瑞聲科技 （02018） 公布年度業績。瑞聲2022年全年淨利8.2億元人民幣，按年跌37.6%，淨利率4%，倒跌3.5個百分點，每股盈利0.69元人民幣，派末期息0.12元，去年不派末期息。瑞聲股價績前升1.1%，中午報17.08元。

期內，集團實現收入為206.3億元人民幣，按年增長16.7%，主要是由於海外客戶需求強勁，電磁傳動及精密結構件業務合併收入以及光學業務貢獻增加。其中，聲學產品收入按年升3%至88.5億元人民幣，光學產品收入增34.7%至32.2億元人民幣，電磁傳動及精密結構件收入升29%至72.8億元人民幣。

毛利37.8億元人民幣，跌13.5%，毛利率18.3%，下降6.4個百分點，主要是由於毛利率相對較低的業務收入佔比提升。

第四季多賺12%、毛利率跌3.9個百分點

單計第四季，淨利潤近2.4億元人民幣，按年增長12%。收入58.4億元人民幣，增長21.4%。毛利率為16.6%，下降3.9個百分點，主要是由於產品組合的變化。

受益於塑膠鏡頭及光學模組業務持續的出貨量及市場份額提升，光學業務實現上季收入近8億元人民幣，按年增長55.6%，學業務實現收入23.8億元人民幣，增長6.3%，電磁傳動及精密結構件業務收入22.9億元人民幣，升27.5%。

更改為每年刊發兩次財務報告

另外，瑞聲表示將停止自願公布及刊發集團往後各財政年度的首三個月及首九個月期間的季度財務業績。董事會認為，更改為每年刊發兩次財務報告可使集團管理層能更加專注於營運 及發展主營業務，減輕就刊發季度財務業績所需的時間、精力、成本及行政負擔。

董事會相信每年刊發兩次財務報告將有助投資者在更合適的時間考慮集團業績、戰略部署和發展趨勢，並將不會影響或損害集團股東的利益。

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責任編輯︰梁浩碩