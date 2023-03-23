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曼聯傳延長二輪競標 報價料未滿足班主要求

環球社會熱點 12:41 2023/03/23

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英超球會曼聯（Manchester United）賣盤二輪競標已於周三（22日）截止，據悉會方已延長競標日期，讓兩大潛在買家可以提交報價。有指，班主格拉沙家族（Glazers Family）希望有人達到60億英鎊（約580億港元）報價。

卡塔爾財團料二度報價 續爭收購曼聯 【下一頁】

英國媒體《天空新聞》報稱，兩大潛在買家卡塔爾財團及英國富豪拉特克利夫（Jim Ratcliffe）要求，曼聯延後競標截止日期，讓他們有更多時間調整報價。

據悉，處理曼聯賣盤的美國銀行The Raine Group已同意押後競標截止日期，但未有確實時間。

曼聯領隊狠懲球員 迫聽對手慶祝大勝 【下一頁】

卡塔爾財團的出價被指不會滿足格拉沙家族的估值，約60億英鎊。但財團代表上周訪問曼聯主場後，雙方會談超過10小時，財團據稱態度軟化。

拉特克利夫的英力士（INEOS）上周亦有派代表前往曼聯，雙方會談據悉亦長達6小時。拉特克利夫早前已暗示，報價不會超過自己的估值，非常大機會不滿足班主的估值。

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責任編輯：吳漢培

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