▲ 【業績｜物管股】中海物業去年溢利升29% 末期息派8仙

中海物業 （02669） 去年整體收益上升34.4%至126.9億元，溢利較按年上升29.4%至12.7億元，毛利率下滑1.5個百分點至15.9%，末期股息每股8仙，按年升33.3%。

中海物業半日跌2.4%，報8.9元。

年內，集團累計進駐144座城市，業務覆蓋香港及澳門，在管賣場項目數達452個， 在管物業項目1,643 個，在管面積上升23.2%或至3.2億平方米，其中，新增項目之55.7%來自獨立第三方，相關合約額為32億元。而住宅項目及非住宅項目的新增在管面積分別佔68.2%及31.8%，相關合約額分別約達3，2.4億元及19.6億元。來自獨立第三方及非住宅項目的在管建築面積佔比分別增加至32.8%及24.5% ，按年增5.2個百分點和1.7個百分點。

集團在港澳地區連續中標香港警察總部大樓、中國海關總署香港華海大廈等項目，提供物業管理服務，並伸延至醫院管理局轄下超過50%的醫院項目及香港醫管局總部大樓，目前政府管理項目覆蓋12個決策局和21個政策執行部門，穩居香港最大政府物業管理服務商及港澳地區最大中資物業服務企業的龍頭地位，於香港物業管理市場份額佔比排名第一。

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編輯：姚卓然