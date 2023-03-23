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特朗普想戴手銬中槍變 「烈士」渴望被捕現壯觀場面

環球社會熱點 12:32 2023/03/23

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美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費一事，早前預告被捕但未如期發生。有指特朗普渴望能發生壯觀的場面，包括被捕時戴上手銬或中槍成為「烈士」，為自己2024年參加總統大選拉票。

德桑蒂斯揚言若參選必贏拜登 暗批特朗普「胡鬧」 【下一頁】

英媒《衛報》引述消息人士指，特朗普認為無論如何都要到法院自首，他寧願將此變成壯觀場面，希望面對他不認為不公平的起訴時展現蔑視態度，激發支持者於2024年大選支持他。

據悉，法律團隊曾建議特朗普接受視像出庭或偷偷進入法庭，但特朗普憂慮上述特殊安排，讓自己看起來軟弱或是個失敗者。

特朗普預告周二被捕 大批支持者聚集 警方加強戒備 【下一頁】

特朗普周末更曾向多名盟友表示，他不在意是否有人向他開槍，他更認為一旦中彈或變成「烈士」，在2024大選會有更高勝算。

目前檢察部門仍未透露何時會起訴特朗普，特朗普的法律團隊成員估計，特朗普最有可能會被控偽造商業記錄及潛在稅務欺詐等控罪。

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責任編輯：鄭錦玲

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