▲ 【業績｜汽車經銷商】中升去年少賺兩成 末期息派1.09元

汽車經銷商中升控股 （00881） 去年度收入按年升2.7%至1,798.6億元（人民幣‧下同），溢利為66.7億元，按年下降19.9%。集團建議末期股息派1.09港元。

中升半日升0.3%，報35.4元。

年內，中升新車銷售收入增長2.1%至1454.2億元，售後服務及精品業務收入增長0.4%至246.1億元，二手車銷售收入增長20.8%至98.3億元。而新車銷量為520,396台，按年下降1.5%。豪華品牌新車銷量為307,434台，按年增長2.7%，佔集團新車總銷量59.1%。二手車交易量為140,121台，按年增長0.5%。

中升經銷店總數為417家，其中包括267家豪華品牌經銷 店及150家中高端品牌經銷店，覆蓋全國25個省、直轄市及自治區，超過110個城市。去年全年，由於實施新冠疫情大流行相關封控措施，集團284家門店的營運受到不同程度的影響，其中86家門店關閉超過15天。

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編輯：姚卓然