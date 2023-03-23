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【券商點睇】來季物業利用率料提高 銀娛盈測獲上調 予買入評級

股樓投資 12:12 2023/03/23

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國泰君安發表報告，將銀河娛樂（00027）的投資評級由「中性」上調至「買入」，並將目標價由55元調高至62元。該目標價是基於2024年EV/經調整EBITDA的15.4倍，較DCF估值法得出的每股估值79.77元，折讓22.3%。另該行認為，銀娛的催化劑來自增加人手配備，以滿足不斷增長的需求，加上澳門銀河萊佛士酒店於4月開業，導致更高物業利用率，以及2023年第三季收入超預期。

【同場加映】溫股知新：港股表現仍失色 債券分析你要識

溫股知新
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該行又預測2023至2025年經調整物業EBITDA分別為96.93億元、171.78億元及191.27億元，上調了收入與EBITDA預測，主要因銀娛將解決其人手短缺問題，加上澳門銀河萊佛士酒店的開幕，公司2023年的訪問量和收入增長將更加強勁。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐指中資股估值低於5年平均水平 另推薦其中7股，請按【見下頁

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國泰君安預計，銀娛的勞動力短缺問題在第二季將有所緩解，從而提高物業利用率，使收入和EBITDA增長好於預期。如人手足夠，公司將能充分利用其物業，包括有望在今年4月份開幕的澳門銀河萊佛士酒店，推動銀娛的訪問量激增，進而令銀娛2023年第二季度末與第三季度的收入和經調整EBITDA高於預期。

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青姐話
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責任編輯：林衛

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目標價 買入 銀河娛樂（00027） 港股 中國

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