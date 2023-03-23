【券商點睇】亞運之年品牌增曝光 361度準備起跑 目標睇5.8元

安信國際證券指出，361度（01361）已經連續四次贊助亞運會，和亞運會深度綁定。杭州亞運會因疫情延期一年，將於今年舉辦，屆時民眾的運動熱情和體育用品的消費情緒將進一步提升，相信有助於提高品牌曝光度和關注度，預計接下來隨着消費環境轉好，經銷商訂貨熱情恢復，產品量價齊升，為未來增長提供更多動力。

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此外，去年公司錄得收入69.6億元（人民幣，下同），按年增長17.3%，其中綫上專供品收入達16.85億元，增長37.3%，收入佔比大幅提升至24.2%；童裝收入為14.42億元，按年增長30.3%，收入比佔提升至20.7%。雖然去年疫情對消費零售環境帶來了較大的負面影響，但公司的電商和童裝業務表現亮眼，支撐了疫情之下的業績增長。

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該行認為，此前361度獲納入港股通，市場關注度得到進一步提升，有助提高交易量與流通性。近年來，中國體育行業維持穩步發展，兒童體育行業亦快速崛起，公司作為四大國產運動品牌之一，將有望持續享受行業增長紅利。綜合以上因素，該行預測2023至2025年每股盈利分別為0.43元、0.49元及0.56元，給予目標價5.8港元，相當於2023年預測市盈率12倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛