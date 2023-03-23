  • 26°C
香港時間 : 2023323日 (週四) 12:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【百度9888】「文心一言」圖片生成迷因笑料　百度：系統正不斷學習及成長、請給予信心和時間（圖集）

股市 11:51 2023/03/23

分享：

分享：

【百度9888】「文心一言」圖片生成迷因笑料　百度：系統正不斷學習及成長、請給予信心和時間（圖集）

日前網上流傳一批由百度 （09888） 「文心一言」文生圖功能所生成的圖片，令人啼笑皆非。百度表示，「文心一言」正在大家的使用過程中不斷學習和成長，請大家給自研技術和產品一點信心和時間，不傳謠信謠，也希望文心一言能夠給大家帶來更多歡樂。

百度升0.2%，報147.1元。

百度今（23日）在微博發文回應指，文心一言完全是百度自研的大語言模型，文生圖能力來自文心跨模態大模型ERNIE-ViLG。同時，公司表示，在大模型訓練中，所使用的是互聯網公開數據，符合行業慣例。大家也會從接下來文生圖能力的快速調優迭代，看到百度的自研實力。

日前，據內媒指，有中國網民在文心一言開放試用之後，立刻要求「文心一言」生成圖片，例如畫一個胸有成竹的男人、青梅竹馬的情侶、關羽走單騎等，結果令人意外。另外，又有網民用「初中生，女孩，黑頭髮，校園，二次元」來嘗試生成圖片，結果雖然背景和人物基本上合理，但是臉部特徵卻是難以辨認身體部分，似是配上不合年齡的樣貌。

網上流傳由百度「文心一言」文生圖功能所生成圖片：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析  滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署  

ET財智Talk
【ET財智Talk】銀行危機下港股的支持及阻力位分析 滙豐劉紹文剖析港股入市時機及板塊部署

相關文章：

【大行報告｜百度】大摩：料「文心一言」下半年可變現　一文看清市場看法（不斷更新）

【國產ChatGPT】百度半日抽升15%　「文心一言」親身剖析發布會後股價波動原因、認同李彥宏稱技術尚未完美？

【國產ChatGPT】百度曾急插近一成　「文心一言」擁五個使用場景　李彥宏：技術尚未完美、發布因企業需求高（附直播影片）

編輯：姚卓然

 

 

港股 人工智能 百度集團—SW（09888）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【最優惠利率】滙豐維持港元最優惠利率（P）5.625厘不變　連續2次不隨美國加息

下一篇文章

【美國加息】呼籲暫停加息不果　Ackman料銀行存款加快流走、馬斯克直斥儲局「愚蠢」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒期夜期+ADR】夜期收市升160點　騰訊ADR揚（不斷更新）
【恒期夜期+ADR】夜期收市升160點　騰訊ADR揚（不斷更新）
【騰訊業績】騰訊高開近2%　上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元
【騰訊業績】騰訊高開近2%　上季營收增1%　經調整淨利297.11億人幣　增派末期息至2.4港元
【美股期貨】道指期貨升132點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升132點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【銀行危機】耶倫拒絕保障所有存款？　摩通：美國存款已流失7.8萬億
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【瑞信危機】內地瘋傳1個月兩萬億湧入香港？　內媒引述銀行界：沒覺特別多
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
【美國加息】儲局將公布議息結果　加息0.25厘及暫停加息機會有幾高？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款