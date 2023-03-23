▲ 【百度9888】「文心一言」圖片生成迷因笑料 百度：系統正不斷學習及成長、請給予信心和時間（圖集）

日前網上流傳一批由百度 （09888） 「文心一言」文生圖功能所生成的圖片，令人啼笑皆非。百度表示，「文心一言」正在大家的使用過程中不斷學習和成長，請大家給自研技術和產品一點信心和時間，不傳謠信謠，也希望文心一言能夠給大家帶來更多歡樂。

百度升0.2%，報147.1元。

百度今（23日）在微博發文回應指，文心一言完全是百度自研的大語言模型，文生圖能力來自文心跨模態大模型ERNIE-ViLG。同時，公司表示，在大模型訓練中，所使用的是互聯網公開數據，符合行業慣例。大家也會從接下來文生圖能力的快速調優迭代，看到百度的自研實力。

日前，據內媒指，有中國網民在文心一言開放試用之後，立刻要求「文心一言」生成圖片，例如畫一個胸有成竹的男人、青梅竹馬的情侶、關羽走單騎等，結果令人意外。另外，又有網民用「初中生，女孩，黑頭髮，校園，二次元」來嘗試生成圖片，結果雖然背景和人物基本上合理，但是臉部特徵卻是難以辨認身體部分，似是配上不合年齡的樣貌。

網上流傳由百度「文心一言」文生圖功能所生成圖片：

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編輯：姚卓然