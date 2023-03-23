▲ 【美國加息】呼籲暫停加息不果 Ackman料銀行存款加快流走、馬斯克直斥儲局「愚蠢」

著名對沖基金經理Bill Ackman、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）本周曾呼籲美國聯儲局在銀行信心危機下應暫停加息。在聯儲局決定加息0.25厘後，Ackman預料，美國銀行存款走資將加快，馬斯克更直斥加息愚蠢會加劇存戶爭奪。

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Ackman：不為銀行存款作臨時全額保障 中小銀行將失血

同時為Pershing Square Capital創始人，Ackman在社交平台指出，美國財長耶倫曾稱要維護市場和存戶信心，但最新僅指會支持中小銀行，反映當局無意在信心動搖之際，為整個銀行體系存款作保障。

Ackman續指，美國聯儲局加息0.25厘後，利率已提高到5厘，令銀行存款吸引力大減，倘若存款外流沒有立即加速，他會感到驚訝。他形容：

臨時的全額存款保障是必須的止血措施。不明朗因素愈持久，中小銀行的永久傷痕愈深 A temporary systemwide deposit guarantee is needed to stop the bleeding. The longer the uncertainty continues， the more permanent the damage is to the smaller banks

他又指，信任和信心需要長時間建立，但最新連串事件令社會看到銀行股東以至債券持有人隨時即時血本無歸，中小銀行長期股本成本將大大提高

我擔心我們正走向另一場火車失事，但願監管機構是正確 I fear we are heading for another a train wreck. Hopefully， our regulators will get this right.

馬斯克：銀行存戶加快流向國債市場

馬斯克則指出，美國銀行存戶流失主要動力是，存戶從低息的存款戶口轉移資金到高息的貨幣市場（即美國國債），美國聯儲局愚蠢的加息決定將加劇存戶走資。

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編輯：麥德銘