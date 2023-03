【美國加息】呼籲暫停加息不果　Ackman料銀行存款加快流走、馬斯克直斥儲局「愚蠢」

著名對沖基金經理Bill Ackman、Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)本周曾呼籲美國聯儲局在銀行信心危機下應暫停加息。在聯儲局決定加息0.25厘後,Ackman預料,美國銀行存款走資將加快,馬斯克更直斥加息愚蠢會加劇存戶爭奪。

同時為Pershing Square Capital創始人,Ackman在社交平台指出,美國財長耶倫曾稱要維護市場和存戶信心,但最新僅指會支持中小銀行,反映當局無意在信心動搖之際,為整個銀行體系存款作保障。

Ackman續指,美國聯儲局加息0.25厘後,利率已提高到5厘,令銀行存款吸引力大減,倘若存款外流沒有立即加速,他會感到驚訝。他形容:

臨時的全額存款保障是必須的止血措施。不明朗因素愈持久,中小銀行的永久傷痕愈深

