【最優惠利率】滙豐維持港元最優惠利率（P）5.625厘不變　連續2次不隨美國加息

HSBC滙豐 （00005） 宣布，該行港元最優惠利率（P）將維持不變，保留在目前5.625厘水平。滙豐對上一次加息是去年12月16日，當時上調最優惠利率25點子至5.625厘水平，今年2月初聯儲局放慢加息至0.25厘，滙豐當日已宣布維持P不變。

因應最優惠利率不變，滙豐未有調整港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變，港元戶口結餘5000元或以上的年利率為0.625厘，結餘5000元以下維持零息。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

樓按拆息仍較P低近2.3厘

聯儲局宣布議息結果一般被視為香港龍頭大行加P的窗口，市場此前預期今年上半年P最多再加0.25厘後全年橫行，本港時間今日（23日）窗口過後，上半年尚剩5月4日及6月15日等2個窗口。

由於港元拆息（HIBOR）近期受歐美有銀行相繼爆發危機而轉跌，及後本周初雖略回升，但與樓按相關的1個月HIBOR，至今日仍較最優惠利率低2.27厘，遠不及去年12月16日當日差距僅約0.57厘般迫切需要加息。

滙豐近期已將二手物業H按利息上限「P-2厘」，調整至「P-2.25厘」，故以此計算，實際供樓利率是3.375厘。以還款期30年計，每100萬元樓按貸款每月供款約4,421元。

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編輯：胡學能