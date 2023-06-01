【C.E.O.財策精英】宏利高級財富管理經理孫梓軒　大學畢業生晉身財策精英行列　努力不懈為客戶作理財規劃

不少人認為投身財務策劃行業，想要有成績必須要口才出眾。大學畢業即通過宏利「Young C.E.O.招募計劃」成為財富管理經理的孫梓軒（Jason），自覺性格較為內向，但深信作為財策顧問，只要堅持以誠待客，努力不懈必定有所回報。結果他入行後僅用了半年時間，已獲取他首個環球業界公認的百萬圓桌會會員資格（MDRT, Million Dollar Round Table），並勇奪IDA銅龍獎及保協傑出新星獎金獎，在開展個人事業路上踏出成功的第一步。

回顧加入宏利的決定，Jason在香港大學修讀理學士課程，他有感傳統辦公室工作並不適合自己，反而對財策行業產生興趣。他認為財策行業更具發展前景，只要肯努力，多勞多得，收入自然更可觀。適逢宏利推出專為大學畢業生而設的「Young C.E.O.招募計劃」，提供針對性的培訓及配套，正好切合初出茅廬、充滿理想的他。



積極求進 展現工作熱誠



「剛從大學畢業的Jason富有陽光氣息，充滿活力，對帶動團隊持續發展很有幫助。」在這一年間見證着Jason成長的宏利分行總監蔡萬方（Angel）表示，Jason勤奮上進，透過積極參與培訓，提升與客戶溝通的技巧，增進社交能力，對財策工作充滿熱誠。

▲ Angel（右）認為年輕富有活力的Jason，其幹勁有助激勵其他成員，對帶動團隊持續發展大有幫助。

Angel不諱言，表達能力較佳不一定適合成為理財顧問；待客以誠、力求進步及堅持不懈，往往才是在業界取得成功的必備元素，這些特質通通可從Jason身上看到，也與宏利的專業形象相當匹配，「我有信心未來他定必可在行業中上拾級而上，甚至建立專屬團隊。」



借鏡行業模範 不斷尋求進步



對於在短時間內便能晉身MDRT的行列，Jason認為，宏利「Young C.E.O.招募計劃」的完善配套在當中發揮很大作用，特別是從Angel以及宏利高級區域總監王玉環（Agassi）的成功經驗和分享，領略到持續提升專業水平與不斷尋求突破的重要性，促使他一直努力改進不足，勇於接受挑戰及克服困難，直到目標實現。例如Jason 自知個性靦腆，不善交際，與客戶會面前，會根據客戶提供的資料，預先全面評估和分析其理財及保障需要，做足百分之二百的準備，以便會面時可向客戶提供相關的理財建議或產品選擇等，展示出細心和專業的一面。

▲ Jason 十分感謝區域團隊一眾經驗豐富的成員無私的教導及分享。團隊汲取前人成功經驗建立了一套培訓系統，助新人快速適應，做出好成績。

提到與客戶相處之道，Jason指真誠是彼此建立互信關係的根基。只有客戶感受到理財顧問對他們的關懷，站於客戶的角度了解和聆聽他們的需求及考慮，交流自然更有效果，更能準確地協助對方作出最合適的財策規劃，以達成客戶人生各個階段的不同目標。

提升專業水平 組織個人團隊

「過去一年的點點滴滴，一切都歷歷在目，深切體會到成功非一朝一夕可成，必須透過不懈的努力和堅持。除了不斷完善自己，提高自己的競爭力外，同時學會時刻保持正面心態。」Jason 表示，入行時間愈長，接觸的客戶愈多，便發現雖然現今公眾對保險理財的認知和接受程度已較以往高，惟在保障上仍未全面普及。未來期望可透過個人專業知識和經驗，幫助大眾做好理財規劃，在醫療儲備和退休等各方面皆獲得周全保障。

Jason又引述其座右銘：「一個人出來社會做事，沒有可能甚麽也懂得，要勝不驕，敗不餒。」他補充，每次的挫折都是很好的經驗，今日汲取的教訓是為日後取得豐碩成果鋪路：「現時除了致力在業績上再創佳績，期望達到COT（超級會員）的資格外，更期望可建立一支由年輕人組成的團隊，當中包括兼具高學歷與內地網絡的專才，與本港的大學畢業生互補優勢，發揮最強實力。」

（特約）