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辛偉誠公布個人稅務 3年賺逾4634萬

環球社會熱點 12:06 2023/03/23

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）身家豐厚，首相府周三（22日）公布他個人稅務撮要。文件顯示辛偉誠在過去3年間，賺近500萬英鎊（約4,634.4萬港元），主要受惠於其美國投資基金的收益，僅得41萬英鎊（約396萬港元）是來自他作為國會議員及內閣成員的薪金。

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會計師在文件中表示，雖然辛偉誠並未收到美國投資的收益作為收入，但仍需維持納稅，所以他在3年間，一共繳納逾100萬英鎊（約965.5萬港元），稅率達22%。由於美國向非居民徵收股息稅，所以辛偉誠亦在此期間，向美國繳納逾5.1萬美元（約39.8萬港元）的稅項。

在野工黨副黨魁韋雅蘭（Angela Rayner）表示，文件展示在歷屆保守黨政府設計的稅收制度下，令首相繳納的稅率低於正面臨70年以來最重負擔的民眾。華威大學（University of Warwick）經濟學教授Arun Advani表示，辛偉誠繳納的稅款不足其收益的4分1，突顯英國對財產徵稅遠輕於工作徵稅的問題。

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亦有稅務專家批評，相關文件僅得3頁，披露的稅務狀況相對有限。稅務咨詢公司Blick Rothenberg行政總裁Nimesh Shah表示， 希望能全面了解辛偉誠的稅務狀況。

英國自由民主黨議員財政部發言人渣甸（Christine Jardine）則批評，辛偉誠已在數月前承諾公開稅務狀況，但現時正值外界關注前首相約翰遜（Boris Johnson）派對門事件之際，質疑辛偉誠公布的時機或令外界分心。

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責任編輯：李俊儀

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